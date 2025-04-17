Предприниматель и блогер Аяз Шабутдинов в полном размере компенсировал ущерб 64 потерпевшим по своему делу о мошенничестве. Об этом рассказал РЕН ТВ его адвокат Калой Ахильгов.

Общее число потерпевших по делу блогера насчитывает 113 человек. Представитель защиты блогера отметил, что блогер заявил ходатайство для того, чтобы потерпевшим разъяснили как именно будет реализовано погашение ущерба, так как часть из них не стали предоставлять реквизиты для перевода средств, так как опасаются возможного взыскания компенсации как неосновательного обогащения.

Аяз Шабутдинов был задержан в 2023 году по обвинению в мошенничестве при торговле образовательными курсами. По версии московской прокуратуры, блогер действовал в составе организованной преступной группы, где занимался координацией действий соучастников и публикацией заведомо ложной информации об образовательных программах.

Благодаря агрессивному маркетингу и активной рекламной компании, сообщникам удалось получить 57 млн рублей на продаже курсов повешения предпринимательских навыков, действуя от имени подконтрольных юридических лиц.

В начале апреля стало известно, что Шабутдинов признал вину. По словам предпринимателя, он не имел каких-либо «злых намерений», однако ориентировал клиентов на «не те ценности, говоря, что бизнес поможет жить красивой жизнью».

«Моя изначальная миссия — помогать людям развивать предпринимательские навыки — была искренней. Но методы, которыми я пользовался, нуждаются в пересмотре», — заявил он.

Блогер также выразил готовность «упорно работать над восстановлением доверия» и попросил прощения у всех, кто пострадал из-за неоправданных ожиданий от его курсов.