Блогер Анатолий Шарий сообщил в своем телеграм-канале о попытке покушения на него в Испании. По его словам, незадолго до этого передал испанским правоохранительным органам информацию о подготовке нападения.

«Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль. Автомат с глушителем. Тип — один. Второй, по всей видимости, был на подхвате, потому что следили, когда я заезжаю и так далее. Сейчас разбираемся, но я не знаю, что с этим делать, ****** [блин]. Об этом должна думать, наверное, испанская полиция, испанские спецслужбы», — рассказал Шарий.

Он добавил, что «менее недели назад» передал испанским правоохранительным органам данные о готовящемся покушении — «с лицами и фамилиями». «Сухим языком фактов, смотрите. Стреляли из автомата с длинным глушителем. Произошло это среди белого дня, не на каком-то пустыре, а просто тупо на улице, где есть дома. Потому что они четко знали, когда я буду подъезжать», — сообщил Шарий.

Он также возмутился тем, что полиция не перекрыла дороги, хотя «это надо было сделать моментально». По словам блогера, сбором оружия и гильз на месте происшествия занимаются его охранники, а не полицейские. Также они самостоятельно провели опрос людей, живущих рядом с местом, где произошла стрельба. «Нашлись свидетели, которые видели стрелявшего, которые знают, как он выглядит. Они обращаются к моей охране. Полиция их не опрашивала», — сказал он.

Среди данных, которые Шарий передал полицейским, была «аудиозапись заказа за €100 тыс.», а также имя и фамилия человека, контактировавшего с лицами, имевшими отношение к заказчикам. По его словам, в настоящий момент этот человек может находиться в Барселоне.

«Мысли у меня нехорошие на этот счет. По поводу того, что вообще происходит. И по поводу реакции. Ну, посмотрим, что будет дальше, конечно», — отметил он.

Шарий был задержан в Испании в мае 2022 года по запросу Украины, где ему предъявлены обвинения по статьям о государственной измене и нарушении равноправия граждан. Его отпустили под подписку о невыезде, но конфисковали паспорт и обязали дважды в месяц отмечаться в суде.

В октябре стало известно, что суд в Испании закрыл дело о выдаче блогера, так как он якобы покинул страну. Предполагалось, что он мог уехать в Италию. Однако сам Шарий сообщил, что с мая 2022 года находится Испании и не планирует покидать территорию этой страны.