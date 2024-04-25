Следствие просит заочно арестовать блогера Дмитрия Иванова* также известного как Kamikadze Di* («Камикадзе Ди*») по делу о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Соответствующая информация появилась на сайте столичных судов.

В карточке дела указано, что Тверской суд Москвы зарегистрировал иск 24 апреля. Дата заседания пока не назначена.

Блогер прокомментировал информацию о заочном аресте в своем телеграм-канале. «Меня арестовали. Какая прелесть. И фотография удачная», — написал Иванов*.

Наказание по ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса предусматривает штраф в размере до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Дмитрий Иванов* — бывший главный редактор CarambaTV и YouTube-блогер, на первый канал которого — Kamikadzedead — было подписано около двух миллионов человек. В 2023 году Иванов* создал новый канал — KamikadzeDiNews, за которым следят более 32 тысяч человек. По данным Mash, предыдущий канал блогера заблокировал сам видеохостинг. Основное направление роликов Иванова* — обзоры новостей политики и их критическая оценка. Также блогер продвигает свой телеграм-канал.

В 2017 году блогер покинул Россию на фоне начала проверки одного из его видео. Следственный комитет увидел в нем признаки склонения к суициду (ст. 110.1 УК РФ). Позже Иванов* данный ролик удалил, но на родину не вернулся.

В 2020 году блогером вновь заинтересовались правоохранительные органы после публикации его видео о взрыве в жилом доме на юге Москвы, писал Mash. Тогда СК проверял Иванова* по факту «Заведомо ложного сообщения об акте терроризма».

В начале сентября 2022 года на Иванова* завели уголовное дело о фейках про российскую армию. Mash тогда писал, что причиной для этого стал видеоролик, в котором блогер говорил, что удар по драмтеатру в Мариуполе нанесли российские силы.

В конце сентября 2022 года, Минюст включил Иванова* в перечень иностранных агентов, а спустя три месяца блогера объявили в федеральный розыск.

*признан Минюстом России иноагентом