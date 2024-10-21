Тверской суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима блогера Дмитрия Иванова*, известного под псевдонимом Камикадзе Ди*, по делу о фейках про Вооруженные силы России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает агентство ТАСС.

Аналогичное наказание — восемь лет колонии — запрашивало для Иванова* гособвинение. Суд также запретил блогеру заниматься администрированием сайтов в течение четырех лет.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания на территории России либо экстрадиции в страну.

Согласно обвинительному заключению, поводом для возбуждения уголовного дела стали видеоролики Иванова* на YouTube от 17 и 18 марта 2022 года о событиях в Мариуполе, а также записи с критикой в адрес официального представителя российского МИД России Марии Захаровой.

Комментируя приговор, Иванов* в своем телеграм-канале заявил, что решение суда свидетельствует о том, что он «делает все правильно».

Дмитрий Иванов* — автор YouTube-канала Kamikadzedead и бывший главный редактор онлайн-платформы CarambaTV. Основное направление его роликов — обзоры новостей и их критическая оценка.

В 2017 году Иванов* покинул Россию на фоне начала проверки одного из его видео на наличие признаков склонения к суициду (ст. 110.1 УК). Позже блогер удалил этот ролик.

В 2020 году Ивановым* вновь заинтересовались правоохранительные органы после публикации его видео о взрыве в жилом доме на юге Москвы, писал Mash. Тогда, по информации канала, СК проверял блогера по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК).

В сентябре 2022 года в отношении Иванова* завели уголовное дело о фейках про российскую армию. Mash тогда писал, что поводом для этого стал видеоролик, в котором блогер утверждал, что удар по драмтеатру в Мариуполе нанесли российские военные.

Осенью 2022 года Минюст включил Иванова* в перечень иностранных агентов, а спустя три месяца блогера объявили в федеральный розыск.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов