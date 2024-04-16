Лазаревский районный суд Сочи приговорил к восьми годам колонии строгого режима блогера-сыроеда Максима Лютого, ребенок которого умер от истощения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Лютого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК), и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК).

Помимо лишения свободы, блогеру также назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. Прокурор просил приговорить его к восьми годам шести месяцам колонии.

В суде Лютый заявил, что ребенка кормили «восемь раз в день», и предположил, что у младенца были «врожденные заболевания», передает телеграм-канал Shot. По его словам, у мальчика была «явная недоношенность» и «признаки дистрофии в самом начале».

На предыдущем заседании суда, 12 апреля, Лютый признал вину в том, что «бездействием и легкомыслием причинил смерть по неосторожности своему долгожданному, любимому первенцу». При этом он заявил в последнем слове, что «никогда не морил ребенка голодом, не запрещал матери его кормить, никогда не закаливал его и никогда не обливал своего ребенка холодной водой».

Блогер настаивал на переквалификации обвинения, отметив, что преступление было совершено «по неосторожности и без какого-либо умысла», и просил вынести «не строгое наказание».

Максим Лютый пропагандировал сыроедение и голодание. В 2022 году он переехал из Петербурга в Сочи и основал там эзотерический клуб «Живой человек», обещая последователям помощь с укреплением здоровья и решением личных проблем.

В феврале 2023 года девушка Лютого Оксана Миронова родила в домашних условиях сына, которого пара назвала Космосом. Родители не зарегистрировали ребенка в ЗАГСе и не ставили на учет в поликлинике.

По версии следствия, Лютый не менее трех раз забирал новорожденного у матери и на сутки лишал его пищи, а также систематически обливал холодной водой. В начале марта здоровье младенца ухудшилось. Лютый и Миронова повезли его в больницу, но по дороге он умер. Экспертиза установила, что причиной смерти стали истощение и пневмония.

По словам родственников Мироновой, Лютый хотел поставить эксперимент на сыне и вырастить из него праноеда — человека, который питается только «энергией солнца». В сентябре 2023 года суд приговорил Миронову к двум годам исправительных работ по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего (ст. 125 и ст. 156 УК).

Мировой судья заключил, что женщина не препятствовала действиям Лютого, которые привели к смерти ребенка. Миронова полностью признала вину и раскаялась.