Роскомнадзор (РКН) может обязать блогеров с аудиторией более тысячи человек передавать в ведомство сведения о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Там отметили, что российское законодательство разрешает распространять информацию без регистрации СМИ при наличии достоверных данных о том, кто этим занимается, включая владельцев популярных аккаунтов в социальных сетях. Однако, признали в РКН, блогеры это требование, как правило, не выполняют.

Теперь же их при наличии 1 тысячи и более подписчиков могут обязать передавать данные о себе в Роскомнадзор.

«Согласно инициативе, такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои Ф. И. О. и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — уточнили в РКН.

Кроме того российским компаниям хотят запретить размещение рекламы у тех блогеров, чьи данные не были поданы в Роскомнадзор.

Эта идея обсуждается в Госдуме как дополнение к законопроекту об ужесточении оборота «серых» сим-карт ко второму его чтению, пояснили в РКН «Российской газете». Депутаты считают необходимым обеспечить идентификацию авторов публичных каналов в соцсетях и мессенджерах.

По словам представителей РКН, инициатива прорабатывается для борьбы с мошенниками, которые распространяют ложную информацию. Сейчас можно создавать фейковые аккаунты и целые сообщества, вовлекать в них большую аудиторию и распространять заведомо ложные сведения, добавили в ведомстве.

В июне Госдума приняла в первом чтении поправки в норматив о связи и идентификации физлиц. Документ предполагает обязательную привязку каждого зарегистрированного номера телефона к конкретному физическому лицу и включение кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) в договор об оказании услуг. Один из авторов инициативы — депутат Василий Пискарев — отмечал, что после принятия этого законопроекта в России «существенно сократится количество сим-карт, полученных мошенническим путем».