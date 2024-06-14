Свердловский районный суд Костромы за месяц до освобождения приговорил блогера Владислава Синицу к еще 2,5 годам в колонии по делу о призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом «Газете.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Синица во время нахождения в колонии призывал других осужденных и подписчиков в соцсетях «к совершению насильственных действий, направленных на возбуждение социальной розни», а также «по мотивам ненависти или вражды». Также он призывал к противоправным действиям по отношению к сотрудникам Росгвардии и их детям, а также высказывался против российской власти и президента.

Суд назначил блогеру наказание в виде «2 лет 6 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима». Также Синице запретили два года заниматься деятельностью, связанной с публичными выступлениями, размещением публикаций, комментариев и администрированием сайтов.

По данным пресс-службы, блогер вину не признал.

В 2019 году суд признал Синицу виновным в экстремизме из-за поста, в котором усмотрели призывы к экстремизму и насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, назначил ему пять лет колонии общего режима. Блогер отрицал вину.

В декабре 2022 года на Синицу завели новое уголовное дело о призывах к экстремизму. 1 июля 2024 года блогера должны были отпустить из колонии.