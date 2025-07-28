Блогеру Субхану Мамедову (Subo) заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, говорится в телеграм-канале управления СК по Московской области.

«Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 198 УК РФ и п.«б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Кроме этого, обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений ранее уже предъявлены брату и отцу блогера», — передает ведомство.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения и в доход государства не поступило более 50 млн рублей. Далее, как установил СК, с денежными средствами в размере 10 млн рублей обвиняемые совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки.

«В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Отец и брат сейчас Subo начали процесс возмещения ущерба — на счета ИФНС уже поступило 9 млн рублей. Сам блогер объявлен в розыск.

Субхан Мамедов стал известен благодаря пранкам: он отбирал у людей еду в ресторанах, носил форму правоохранителей, выбегал на футбольное поле и так далее. Блогер также рекламировал онлайн-казино, ставки на спорт и различных «криптоинвесторов».

В феврале 2025 года ему запретили въезд в Россию на 70 лет из-за пранков над сотрудниками полиции и военными. Кроме того, блогера лишили гражданства за предоставление ложных сведений о себе. В мае 2025 года ФНС арестовала счета Мамедова. По информации РЕН ТВ, у Мамедова есть гражданство Азербайджана, сам он сейчас находится в ОАЭ.