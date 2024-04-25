Евросоюз (ЕС) планирует ввести в 14-ый пакет антироссийских санкций запрет на реэкспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России через европейские порты в третьи страны. Однако, сами страны ЕС смогут продолжать закупать российскую продукцию для использования на своей территории. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По информации агентства, часть ограничений коснется непосредственно российского газового проекта Арктик СПГ — 2″, а также терминалов СПГ в Усть-Луге и Мурманске. По словам собеседников Bloomberg, знакомых с ситуацией, цель санкций будет состоять в том, чтобы повлиять на цепочку поставок российского СПГ и на доходы от указанных проектов.

Среди прочего в ЕС обсуждают и санкции против российского танкерного флота. Таким образом в Евросоюзе пытаются установить некий потолок цен на нефть, говорится в публикации.

Источники агентства отмечают, что решение еще находится на стадии обсуждения, а некоторые страны-члены ЕС скептически относятся к предложению. При этом для утверждения санкций необходима поддержка со стороны всех государств Евросоюза.

Кроме того, согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, под ограничения могут попасть более десятка компаний, которые продолжают закупать в ЕС подсанкционные товары и поставлять их в Россию.

О том, что в ЕС задумались об установлении санкций против российского СПГ и его закупок, 22 апреля рассказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем накануне встречи с главами МИД стран Евросоюза. По его словам, принятие нового пакета санкций — очень важное дело, учитывая, что запрет будет касаться российского СПГ и российского теневого флота.

Предыдущий — 13-ый пакет санкций — ЕС ввел 23 февраля 2024 года, приурочив его ко второй годовщине начала Россией боевых действий на Украине. Тогда под ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц. ЕС наложил санкции на глав нескольких российских регионов и оборонные предприятия.