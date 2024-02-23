Евросоюз в пятницу, 23 февраля, ввел 13-й пакет санкций против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Под рестрикции попали, в частности, главы нескольких российских областей, а также компании и предприятия, связанные с оборонным комплексом.

Согласно документу, опубликованному в «Официальном журнале Евросоюза», под санкции попали в том числе главы Тульской и Белгородской областей Алексей Дюмин и Вячеслав Гладков;

губернаторы Пензенской и Рязанской областей Олег Мельниченко и Павел Малков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, председатель парламента ДНР Артем Жога, глава правления «Движения первых» Григорий Гуров, замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов, гендиректор «Оборонлогистики» Михаил Лукьянов, глава «Вятского машиностроительного предприятия “Авитек”» Александр Иванов и другие лица.

Под санкции попал и северокорейский министр обороны Кан Сун Нам, который, как считают в ЕС, «курирует развитие незаконной программы КНДР по созданию баллистических ракет и непосредственно участвует в военном сотрудничестве между КНДР и Российской Федерацией».

Среди компаний, против которых введены ограничительные меры, оказались:

Российское Конструкторское бюро машиностроения;

АО «Томский электротехнический завод»;

ОАО «Машиностроительный завод “Арсенал”»;

ЗАО «Климовский специализированный патронный завод»;

АО «Cаратовский радиоприборный завод»;

ОАО «Пеленг» (Беларусь);

АО «Нижегородский машиностроительный завод»;

АО «Рязанское производственно-техническое предприятие “Гранит”»;

АО «Вятское машиностроительное предприятие “Авитек”»;

завод «Искра»;

АО СКБ «Турбина»;

машиностроительный завод имени М.И. Калинина;

АО «Марийский машиностроительный завод»;

ПАО «Сатурн» и др.

Москва в ответ на новый пакет санкций расширила черный список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Согласно заявлению МИД, в черный список вошли среди прочих лица, ответственные за оказание военной помощи Украине, а также представители евроструктур, «причастные к преследованию российских должностных лиц» или «выступающие за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины».

«В российский ответный “стоп-лист” также включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России», — сказано в заявлении.

В МИД заверили, что и впредь будут отвечать на «любые недружественные акции со стороны западных стран».

Предыдущий, 12-й пакет санкций ЕС в связи с вооруженными действиями на Украине, был утвержден в декабре 2023 года. В Кремле в том же месяце выражали уверенность, что санкции против России сохранятся «на долгие годы».