Европейский союз в пятницу, 23 февраля, ввел 13-й пакет санкций против России. Как сообщает Совет ЕС, в санкционный список вошли еще 106 физических и 88 юридических лиц.



Согласно заявлению, новый пакет санкций направлен в первую очередь против военного и оборонного секторов и связанных с ними лиц, включая тех, кто причастен к «поставкам оружия КНДР в Россию». Санкции вводятся также против представителей судебной системы, местных политиков и лиц, ответственных, с точки зрения ЕС, «за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей».

Теперь ограничительные меры ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, распространяются против более чем 2 тыс. лиц и предприятий.



Новый пакет санкций предусматривает, в частности:

жесткие экспортные ограничения против 27 организаций, которые «непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России». Некоторые из этих юрлиц находятся в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и вовлечены в обход торговых ограничений; другие являются российскими юрлицами, участвующими в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для российского ВПК;

расширение списка запрещенных к экспорту товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, в него добавлены компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые способствуют укреплению промышленного потенциала России, таких как электрические трансформаторы.

Великобритания отныне присоединяется к странам-партнерам ЕС, которые применяют комплекс ограничительных мер на импорт железа и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, сказано в пресс-релизе.

В заявлении Еврокомиссии уточняется, что санкции против юрлиц в Китае, Казахстане, Индии, Сербии, Таиланде, Шри-Ланке и Турции затронут четыре компании из КНР и по одной компании в остальных странах.

«Мы сохраняем единство в своей решимости остановить военную машину России и помочь Украине выиграть ее законную борьбу за самооборону и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, объявляя о новых санкциях.

Предыдущий, 12-й пакет санкций ЕС в связи с вооруженными действиями на Украине, был утвержден в декабре 2023 года. В Кремле в том же месяце выражали уверенность, что санкции против России сохранятся «на долгие годы».