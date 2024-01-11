Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд и направить их на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на записку Совета национальной безопасности (СНБ) сенатскому комитету по международным отношениям.

«Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в записке СНБ.

В ней отмечается, что Белый дом «в принципе» приветствует законопроект. Высокопоставленный представитель администрации США в разговоре с Bloomberg назвал новый законопроект одним из инструментов для того, чтобы «заставить Россию заплатить за ущерб» от военных действий. По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может обойтись примерно в $411 млрд.

По данным Bloomberg, Белый дом стремится сбалансировать свое решение, опасаясь, что оно может подорвать репутацию финансовой системы США и спровоцировать бегство от доллара.

Вашингтон также хочет согласовать этот шаг с союзниками по «большой семерке» в Европе, где хранится около $200 млрд долларов замороженных российских активов. Объем замороженных в США российских средств составляет всего $4-5 млрд, поэтому Вашингтону нет смысла действовать в одиночку в этом вопросе, отметил помощник члена конгресса, знакомый с ходом обсуждения.

Идея конфискации денег Центробанка рассматривается как способ усилить поддержку Украины со стороны США на фоне сопротивления республиканцев в конгрессе, которые тормозят выделение Киеву нового транша военной помощи, пишет агентство.

Министр финансов США Джанет Йеллен и другие представители американской администрации в прошлом заявляли, что действующее законодательство США не допускает конфискации замороженных российских суверенных активов. После того, как республиканцы не одобрили выделение дополнительных средств Украине, позиция Белого дома начала меняться, заявил источник Bloomberg, знакомый с ситуацией.

8 января Йеллен заявила, что хотела бы увидеть оценку потенциальных рисков, связанных с международной ролью доллара, и возможность принятия мер по смягчению таких рисков. Она также сказала, что конгрессу придется принять новый закон, позволяющий США участвовать в конфискации любых суверенных иностранных активов.

Ожидается, что вопрос конфискации российских активов будет рассматриваться на саммите G7 в феврале 2024 года, сообщил источник Bloomberg.

«Вместе с нашими партнерами по G7 мы изучаем все варианты, соответствующие нашим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России», ― заявили в Госдепартаменте США.

В Совете национальной безопасности и офисе главы сенатского комитета по международным отношениям Бена Кардина отказались от комментариев.

В Совфеде пригрозили разрывом всех отношений с США

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что Россия примет ответные меры в случае конфискации ее активов за рубежом. Другие страны, в частности Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия и Китай поймут, что держать активы в США «смертельно опасно», считает сенатор.

«300 млрд долларов, о которых они говорят, это очень большие деньги, но Россия может это пережить, а вот убыток для Запада от разрыва всех отношений с РФ будет громадным и будет сказываться не одно десятилетие», — заявил Джабаров NEWS.ru.

В декабре 2023 года газета The Financial Times (FT) сообщила, что США предложили помогающим Украине странам ЕС «правовую» форму конфискации российских активов: объявить себя «пострадавшими» и на этом основании изъять средства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин писал, что у России в случае использования странами ЕС замороженных активов «возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств».