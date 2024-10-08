Bloomberg: дети Берлускони могут бросить вызов правительству Мелони

Дети бывшего премьер-министра Италии Марина и Пьер Сильвио Берлускони рассматривают либерализацию политического курса как один из инструментов политического влияния в Италии, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Берлускони каждые несколько месяцев встречаются с бывшим советником своего отца Джанни Летта. В ходе этих встреч они обсуждают свое видение экономики, работу своих предприятий и перспективы партии «Вперед, Италия».

После понижения статуса партии до младшего партнера в правительстве нового итальянского премьер-министра Джорджи Мелони многие комментаторы задались вопросом о готовности детей Берлускони выйти из «корпоративной зоны комфорта», пишет Bloomberg.

В настоящий момент дочь покойного экс-премьера управляет семейным холдингом Fininvest SpA, а сын отвечает за работу медиа-конгломерата MFE-MediaForEurope NV, ранее известного как Mediaset.

По информации Bloomberg, в ходе разговоров с 90-летним Летта наследники бывшего премьера составляют план по восстановлению прежнего политического веса Forza Italia. В обсуждениях также участвует министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Журналисты напоминают, что на прошедших летом выборах лицо Берлускони можно было увидеть по всей стране на постерах наряду с министром, который входит в действующий кабинет правительства.

«Берлускони готовятся. Если Мелони войдет в кризисный режим и возникнет вакуум власти, вполне возможно, что мы увидим, как один из них занимает это поле», — отметил заведующий кафедрой политики в римском университете LUISS.

В качестве одной из возможностей для утверждения своей власти брат и сестра Берлускони рассматривают либерализацию проводимой политики, вовлеченность в решение международных вопросов и стремление к тому, чтобы выглядеть более “прогрессивной” силой в глазах избирателей.

Примером подобного подхода издание считает решение Пьера Сильвио уволить телеведущую Барбару Д’Урсо, чье место заняла известная левыми взглядами журналистка Бьянка Берлингуэр.

Мелони все еще сохраняет контроль над правящей коалицией и своей собственной партией «Братья Италии», которая демонстрирует лидерство по данным социологических опросов. Тем не менее через год после смерти Берлускони «Вперед, Италия» продолжают поддерживать около 10% избирателей, а поведение партии становится все более напористым, отмечает Bloomberg.

По словам источников издания, по мере углубления разногласий в правящей коалиции переговоры между Летта и детьми Берлускони становятся все более интенсивными. При этом Пьер Сильвио Берлускони заявил, что считает своим долгом продолжить работу в медиасфере, несмотря на соблазн выполнить давнюю просьбу отца и «принять политическую эстафету».

В ходе дискуссий с Таяни брат и сестра ищут решение таких вопросов как омоложение партии, усиление наиболее успешных представителей среднего класса на севере страны, а также соперничество с консервативной политикой Мелони за счет защиты гражданских прав, включая права ЛГБТ*-сообщества, а также упрощения процедуры получения гражданства, пишет Bloomberg.

По словам источников издания, Марина и Пьер Сильвио Берлускони дали понять премьер-министру, что считают недопустимыми такие “провалы” как попытка ввести новый налог на прибыли банков в 2023 году.

Среди других трудностей, с которыми пришлось столкнуться Мелони, Bloomberg называет конфликт с разведывательными службами и с дружественно настроенной по отношению к России партией «Лига» из-за конфликта на Украине, спор с руководством ЕС из-за бюджета, а также скандал, связанный с утечкой переписки в WhatsApp между итальянскими депутатами.

Вместе с тем, отмечают собеседники Bloomberg, дети Берлускони выражают недовольство и действиями лидера “Лиги” Маттео Сальвини. В частности, они сочли сомнительным его решение о переименовании аэропорта Милана в честь их отца и испытывают раздражение из-за попыток вытеснить их телевизионные активы с рекламного рынка в пользу прямого конкурента — государственного телеканала Rai.