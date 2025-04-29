Экспорт российской нефти растет уже вторую неделю, пишет Bloomberg. Агентство связывает такую динамику с тем, что 18 из 39 судов, на которые ранее были наложены санкции, снова перевозят российские баррели.

За четыре недели до 27 апреля ежедневные поставки нефти из российских портов выросли до 3,26 млн баррелей в сутки. Это на 1% больше, чем неделей ранее. Однако объемы остаются на 6% ниже максимума, зафиксированного месяц назад. Рост экспорта из портов Балтии и Тихого океана был частично компенсирован снижением поставок из Черного моря и Арктики, объясняет Bloomberg.

На фоне политики администрации президента США Дональда Трампа, которая пока воздерживается от введения новых санкций против России, 18 из 39 судов, внесенных при бывшем американском главе Джо Байдене в черный список, возобновили регулярную перевозку российской нефти. Несколько танкеров, по данным отслеживания, переключились на торговлю с Ираном и Венесуэлой.

За неделю до 27 апреля 32 танкера отгрузили 23,72 млн баррелей российской нефти. Это больше, чем неделей ранее, когда 31 судно перевезло 23,45 млн баррелей. За семь дней объем поставок вырос примерно на 40 тыс. баррелей в сутки и составил около 3,39 млн баррелей в день, отмечает Bloomberg.

За четыре недели увеличились и средние объемы поставок, достигнув 3,26 млн баррелей в сутки. Для сравнения: неделей ранее этот показатель составлял 3,21 млн баррелей. При этом в течение недели поставки казахстанской нефти сорта KEBCO через российские порты не осуществлялись.

Также растет экспортная выручка. По данным агентства, валовая стоимость экспорта увеличилась на 4%, или примерно на $50 млн, достигнув $1,33 млрд за неделю до 27 апреля. Повышение связано как с увеличением объемов поставок, так и с ростом цен на нефть марки Urals и ESPO, отмечает Bloomberg.

Поставки нефти азиатским клиентам за четыре недели до 27 апреля выросли до 2,95 млн баррелей в день, включая грузы без четко указанного конечного пункта назначения. Примерно 630 тыс. баррелей в сутки были отправлены из западных портов с направлением в сторону Порт-Саида, Суэцкого канала, или из портов Тихого океана. Еще около 50 тыс. баррелей в сутки приходится на суда, которые пока не достигли какого-либо пункта назначения.

Поставки в Турцию за этот же период составили в среднем около 310 тыс. баррелей в день, что примерно на 30 тыс. баррелей больше, чем неделей ранее. Это самый высокий уровень с начала февраля, указывает Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что эти данные не включают казахстанские поставки сорта KEBCO, транспортируемые через российские терминалы, но не подпадающие под санкции ЕС и ограничения цен.