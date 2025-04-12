Российскую сырую нефть перевозят танкеры, принадлежащие иностранным компаниям, имеющим страховку, пишет Bloomberg. Это связано с тем, что цена на главный экспортный сорт Urals опустилась ниже установленного Западом ценового потолка в 60 долларов за баррель.

Изменения на нефтяном рынке вызваны политикой президента США Дональда Трампа, который начал вводить пошлины против торговых партнеров Вашингтона.

Это привело к тому, уточняет Bloomberg, что что цена на Urals оказалась «значительно ниже ценового предела в 60 долларов за баррель», то есть ценового потолка, который был установлен странами Запада после начала российской военной спецоперации.

«Когда цены превышали этот порог, российскую нефть нельзя было перевозить на танкерах, принадлежащих западным компаниям, застрахованных», — уточняется в статье.

По версии Bloomberg, из-за этого Россия задействовала так называемый «теневой флот», который якобы по-прежнему «перевозит почти весь экспорт из тихоокеанских и арктических портов Москвы».

Но в Черном и Балтийском морях, где Россия отгружает в среднем 60—70 партий нефти в месяц, после падения цен на топливо ситуация изменилась: в частности, доля иностранных танкеров (или застрахованных западными фирмами), загруженных или забронированных в апреле, выросла до 43% (в первые три месяца 2025 года этот показатель составлял 30%).

На этом фоне выросли цены на транспортировку нефти в Европу из США: например, в марте эта цифра составила примерно 4,60 доллара за баррель, что «на 50% больше, чем месяц назад», уточняет агентство.

«Растущий экспорт казахстанской нефти сорта КТК из Черного моря еще больше увеличил спрос. Поставки взлетели до 1,7 млн баррелей в день в феврале и оставались на этом уровне в прошлом месяце. Это увеличило спрос на танкеры примерно на четыре судна каждый месяц», — пишет агентство.

С декабря 2022 года на российскую сырую нефть действует максимально допустимая цена в $60 за баррель. В сентябре 2023 года газета Financial Times писала со ссылкой на аналитические данные, что Россия продает большую часть нефти в обход этих ограничений, по ценам, близким к мировым.

Для нефтепродуктов из России с февраля 2023 года установлен потолок в $100 за баррель для премиального сегмента и $45 за баррель — для дисконта. Эти ограничения также не менялись до сих пор.

В марте 2024 года помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт подтвердил, что страны G7 обсуждают возможность понижения потолка нефтяных цен для экспорта из России.