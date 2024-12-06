Поставки в Чехию российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» возобновлены после двух дней отсутствия. Об этом сообщил чешский трубопроводный оператор Mero.

Информацию также подтвердили в нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol.

«Сегодня утром поставки нефти были восстановлены, и нефть снова поступает по трубопроводу «Дружба» в Чехию. Мы благодарим правительство Чехии и Государственное управление материальных резервов за быстрые превентивные меры и сотрудничество», — цитирует агентство ČTK группы Orlen Unipetrol Мариуша Внука.

Он отметил, что задержку с поставками удалось преодолеть за счет собственных запасов, и производство топлива оставалось на прежнем уровне в любое время.

О прекращении поставок российской нефти по «Дружбе» в среду 4 декабря сообщил представитель Orlen Unipetrol Павел Кайдл. Причины этого, по словам властей, не были ясны.

Новостной портал Novinky.cz, который процитировали и другие чешские СМИ, сообщал, что «по имеющейся информации, причиной перерыва в поставках является административная задержка со стороны поставщика, а не умышленная остановка с его стороны». При этом республика продолжила получать нефть из проложенных через западноевропейские страны трубопроводы.

Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области до белорусского Мозыря, где разделяется на северную и южную ветки. Северная ветка ведет через Польшу в Германию. До 2023 года по ней качали российскую нефть, сейчас — казахстанскую KEBCO. По южной ветке российская нефть продолжает поступать через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию. Российская нефть, поступающая по «Дружбе» в Чехию, в настоящее время покрывает 58% потребностей страны, остальное поставляется по трансальпийскому трубопроводу. Нефть также поступает в страну через германский нефтепровод IKL, который подключен к трансальпийскому трубопроводу TAL.

Позднее информацию подтвердил министр промышленности страны Лукаш Влчек. Вместе с тем он заверил, что нефтеперерабатывающие заводы страны «хорошо подготовлены» к этой ситуации и что домохозяйства и компании не рискуют остаться без топлива.

Позже в связи с прекращением поставок правительство Чехии разрешило использовать 330 тыс. тонн нефти из государственных резервов для нефтеперерабатывающего завода в Литвинове.