В Чехию прекратила поступать российская нефть по трубопроводу «Дружба», сообщил 4 декабря представитель нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol Павел Кайдл и подтвердил министр промышленности страны Лукаш Влчек. По словам Кайдла, задержка поставки «находится вне контроля чешской стороны», пишет Novinky.cz. Поставки по «Дружбе» на территории России идут штатно, заявили ТАСС в пресс-службе «Транснефти». Что известно о происходящем на нефтепроводе, — в материале RTVI.

Что произошло в Чехии

Лукаш Влчек сообщил о прекращении поставки нефти в соцсети X. Он заверил, что нефтеперерабатывающие заводы страны «хорошо подготовлены» к этой ситуации и что домохозяйства и компании не рискуют остаться без топлива.

«У нас есть надежная система государственных резервов. Мы отреагируем на ситуацию в порядке предосторожности», — написал министр, заявив о намерении запросить у правительства возможность поставки нефти из госрезервов на случай, если прокачка по «Дружбе» не восстановится.

Позже чешский кабмин одобрил возможность займа из госрезерва 330 тыс. тонн нефти в адрес НПЗ Litvino, написал глава Управления государственными резервами страны Павел Швагр в соцсети X. Поставка будет осуществлена в случае, если прокачка по «Дружбе» не восстановится в течение следующих нескольких дней.

«Если будет необходимо, мы можем высвободить дополнительные резервы», — добавил Швагр

Трубопровод TAL соединяет итальянский порт Триест, куда прибывают нефтяные танкеры со всего мира, с Германией, откуда сырье поставляется в Чехию по трубопроводу IKL. В мае 2023 года стало известно, что чешский оператор Mero и консорциум TAL договорились запустить проект по увеличению мощности нефтепровода в 2024 году с целью снизить зависимость Чехии от поставок по российскому трубопроводу «Дружба». Российская нефть, поступающая по «Дружбе», в настоящее время покрывает 58% потребностей страны, остальное поставляется по трансальпийскому трубопроводу.

В пресс-службе чешского оператора нефтепроводов Mero сообщили, что знают о сложностях с поставками по «Дружбе», но также заверили, что страна готова к подобным ситуациям.

«В случае краткосрочного сбоя поставок имеются стратегические запасы нефти и нефтепродуктов, обеспечивающие функционирование государства в течение 90 дней. Поставка по западному маршруту, то есть по трубопроводам TAL и IKL, осуществляется без проблем», — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Председатель правления чешского Союза независимых производителей нефти Иво Индрачек подтвердил, что резервов хватит на 90 дней. По его словам, после этого должен будет заработать на полную мощность трубопровод TAL, передает новостной портал Novinky.cz.

В публикации портала, которую перепечатали и другие чешские СМИ, говорится, что «по имеющейся информации, причиной перерыва в поставках является административная задержка со стороны поставщика, а не умышленная остановка с его стороны».

В материале также отмечается, что нефтепровод TAL после завершения работ по расширению мощности, «должен полностью покрыть потребности страны».

В четверг, 5 декабря, для Чехии истекает исключение Евросоюза, позволяющее ей импортировать нефть из России. Такое исключение было также предоставлено Венгрии и Словакии, куда тоже дотягивается южная ветвь «Дружбы». Для других стран ЕС действует запрет на импорт российских нефтепродуктов, введенный в рамках антироссийских санкций. Заявление Чехии о том, что она перестала получать нефть по «Дружбе», прозвучало в канун истечения срока исключения.

Проблемы с поставками российской нефти в Чехию могли возникнуть на части нефтепровода, идущей по территории Украины, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Могла ли Россия приостановить подачу нефти в Чехию? Я думаю, скорее нет. Тут, наверное, техническая причина. Возможно, на территории Украины, потому что труба проходит из России в Белоруссию, там сворачивает на Украину и через протяженный участок попадает в Венгрию и Словакию. Может быть, там [на Украине] отрубили электричество и насосы остановились, которые нефть качают. Я не думаю, что это долгосрочная история и мы прекращаем подавать в Чехию нефть», — сказал он «Абзацу».

Случаи в Словакии и Польше

Случившееся в Чехии стало уже третьим событием меньше чем за неделю, связанным с нефтепроводом «Дружба» на территории Евросоюза.

Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области до белорусского Мозыря, где разделяется на северную и южную ветки. Северная ветка ведет через Польшу в Германию. До 2023 года по ней качали российскую нефть, сейчас — казахстанскую KEBCO. По южной ветке российская нефть продолжает поступать через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию.

30 ноября МВД Словакии начало расследование возможной подготовки терактов на критически важных объектах инфраструктуры, в том числе на этом трубопроводе, были задержаны граждане этой страны, а также граждане Украины. По версии правоохранителей, злоумышленники могли готовить подрыв, подобный тем, что произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Позднее спецслужбы Венгрии сообщили, что изучают возможность теракта на «Дружбе» после сигнала Словакии.

1 декабря в Польше случилась утечка нефти из-за разгерметизации местного участка «Дружбы». Польский оператор трубопровода PERN заявил, что на начальном этапе расследования не исключены разные версии причин, включая диверсию.

Первый зампред комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в умышленном повреждении нефтепровода в Польше и посчитал более вероятной версию технических неполадок. Замгендиректора Института национальной энергетики России Александр Фролов также практически исключил диверсию и призвал не связывать события в Польше и Словакии. В разговоре с RTVI он напомнил, что в октябре 2022 года на польском участке «Дружбы» уже происходила разгерметизация, и высказал мнение, что нынешняя утечка вызывает вопросы к властям этой страны и ее эксплуатирующим организациям — способны ли они обеспечить безопасную работу этой инфраструктуры.

В Чехии не заявляли о том, что приостановка прокачки по «Дружбе» могла стать следствием диверсии. В то же время 4 декабря чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе, что Россия якобы может быть причастна к ста диверсиям в Европе, пишет Euronews.

«В этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов. До 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу и операциям влияния. Мы должны послать Москве чёткий сигнал, что мы этого не потерпим», — сказал он.

В 2023 году в результате утечки секретных документов Пентагона была обнародована информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предлагал взорвать «Дружбу» на российской территории.