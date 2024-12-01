В Словакии начали расследование возможной подготовки терактов на критически важных объектах инфраструктуры, в том числе на нефтепроводе «Дружба». Об этом пишет портал Pravda со ссылкой на министра внутренних дел страны Матуша Шутай-Эштока.

Правоохранители предполагают, что злоумышленники могли готовить на «Дружбе» теракт, аналогичный подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Были задержаны несколько человек, подозреваемых в подготовке терактов, в их числе есть граждане Словакии и Украины.

«Мы поймали группировку, в машине у которой были найдены несколько дронов, телефонов, сим-карт, а также карты с отмеченными критически важными объектами инфраструктуры Словакии. Речь идет конкретно о трубопроводе “Дружба”», — сказал глава МВД Словакии.

Министр подчеркнул, что в настоящее время данных для предъявления обвинений недостаточно.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разделяется на два участка: северный и южный, которые проходят через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

Среди прочего, через «Дружбу» нефть из России транспортируется в Словакию и Венгрию. Ответвление нефтепровода в эти страны проходит по территории Украины.

Ранее сообщалось о нескольких атаках на «Дружбу». Так, в марте 2023 года у трубопровода «Дружба» в Брянской области нашли самодельную бомбу, начиненную 500 г пластита и металлическими шариками. Следствие установило, что бомба была сброшена с беспилотника.

10 мая того же года в компании «Транснефть» подтвердили, что на нефтепровод была совершена попытка атаки, в результате которой никто не пострадал.