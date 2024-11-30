Генпрокуратура Германии установила личность двух подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», рассказал глава ведомства Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel. Других подробностей о них он не привел.

Роммель уточнил, что расследование продолжается — ведомство устанавливает личности других фигурантов, мотивацию преступников и потенциальный контроль за операцией со стороны других государств.

Отвечая на слова журналиста о том, что подрыв газопроводов мог быть совершен украинцами, которые хотели тем самым навредить России, генпрокурор ФРГ объяснил, что «Северные потоки» должны были «обеспечить важную часть газоснабжения Германии».

«Произошла серьезная атака на энергоснабжение нашей страны [Германии], которая была направлена на дестабилизацию экономики и общества — независимо от каких-либо политических договоренностей», — пояснил Роммель.

Диверсия на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Представители НАТО назвали случившееся результатом «преднамеренных, бездумных и безответственных актов саботажа». Расследованием инцидента занялись Германия, Швеция и Дания (две последние приостановили его в феврале 2024 года). От сотрудничества с Россией страны отказались.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором сказано, что подрыв организовали Соединенные Штаты при участии Норвегии.

The Washington Post писала, что операцию координировал украинский полковник, ветеран спецназа Роман Червинский. В Киеве причастность к подрыву газопроводов отрицали.

В августе 2024 года немецкие издания Sueddeutsche Zeitung, ARD и Die Zeit опубликовали совместное расследование, из которого следует, что генпрокурор Германии Йенс Роммель на протяжении нескольких месяцев добивается ареста гражданина Украины по подозрению в организации подрывов.

Позднее Der Spiegel уточнил, что речь идет об инструкторе по дайвингу Владимире Журавлеве, который выехал на Украину за несколько дней до ареста при участии властей Польши. Роммель в разговоре с изданием отказался отвечать на вопрос о том, что Варшава не арестовала подозреваемого в подрыве газопроводов.

«Я прошу понять, что я ничего не скажу по этому поводу. Любые неисполненные ордера на арест или другие тайные действия не предназначены для общественности. <…> То же самое касается юридической помощи с другими государствами. Их прогресс требует доверия и конфиденциальности», — пояснил немецкий генпрокурор.

В ноябре Der Spiegel написал, что план по подрыву газопроводов якобы утвердил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он также выразил удовлетворенность в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский не был поставлен в известность об этих планах.

По данным Der Spiegel, украинский лидер узнал об операции после того, как представитель ЦРУ потребовал от него остановить операцию, и дал приказ о ее отмене.

В самой операции приняли участие около 12 украинцев, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские лица, обученные группой, ранее проводившей секретные операции для спецслужб Украины, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, они заложили на газопроводы шесть бомб, однако одна из них не взорвалась, благодаря чему труба Б «Северного потока-2» осталась пригодной для эксплуатации.