Для подрыва нитей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году было использовано не менее шести взрывных устройств. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на документы по судебному процессу между оператором трубопровода NordStream AG и страховщиками.

Изначально сообщалось о двух взрывах, произведенных на маршрутах пролегания газопроводов, которые зафиксировали шведские сейсмологи. В 2023 году ученые из норвежского института сейсмических наблюдений Norsar впервые сообщили о четырех взрывах.

При этом в иске к страховым компаниям Lloyds Insurance и Arch Insurance, в котором оператор NordStream AG требует выплатить страховку на сумму в €1,2 млрд, упоминается новый взрыв, после которого осталась «вмятина» на нитке В «Северного потока 1», расположенная на той же высоте, что и ранее известное повреждение на нитке А.

Второе повреждение можно увидеть на изображении «Северного потока-2», добытом шведским инженером Эриком Андерссоном с помощью гидролокатора. На нем видна отколовшаяся бетонная облицовка трубы в южной части нитки В, что, как пишет Die Welt, могло произойти из-за неправильно закрепленного взрывного устройства.

Генеральная прокуратура Германии отказалась от комментариев по этой теме, а в руководстве компании NordStream AG запрос издания оставили без ответа.

При подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» в 2022 году рядом с островом Борнхольм были выведены из строя три из четырех нитей газопровода, участок «Ямал-Европа» оказался недоступен для российских поставок. Расследование подрыва было поручено правоохранительным органам Швеции и Дании, в экономических зонах которых произошли взрывы, а также Германии.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что диверсии на трубопроводах были осуществлены на государственном уровне, и назвал «чушью» заявления о причастности ко взрыву «проукраинских активистов». В феврале 2024 года, в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, Путин заявил о причастности США к произошедшему.

Шведская прокуратура сообщила о приостановке расследования в начале февраля, позднее к ней присоединилась полиция Дании. Материалы, которые удалось получить в ходе следствия, были направлены в Германию для дальнейшей работы.

В середине августа немецкие издания Sueddeutsche Zeitung, ARD и Die Zeit опубликовали совместное расследование, из которого следует, что генеральный федеральный прокурор Германии Йенс Роммель на протяжении нескольких месяцев добивается ареста гражданина Украины по подозрению в организации подрывов.

Позднее Der Spiegel уточнил, что речь идет об инструкторе по дайвингу Владимире Журавлеве, который выехал на Украину за несколько дней до ареста при участии властей Польши.

В ноябре издание сообщило, что экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный утвердил план по подрыву газопроводов и выразил удовлетворение в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский не знал о подготовке к операции. После того, как информация попала в руки других стран, представитель ЦРУ потребовал от украинского лидера остановить операцию, однако ее все равно было решено провести.