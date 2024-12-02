Разрыв трубопровода «Дружба» в Польше, из-за которого 1 декабря произошла утечка нефти, вызывает вопросы к властям этой страны и ее эксплуатирующим организациям — способны ли они обеспечить безопасную работу этой инфраструктуры. Об этом RTVI заявил замгендиректора Института национальной энергетики России Александр Фролов. Ранее польский оператор нефтепровода не исключил версию его намеренного повреждения.

Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области до белорусского Мозыря, где разделяется на северную и южную ветки. Северная ветка ведет через Польшу в Германию. До 2023 года по ней качали российскую нефть, сейчас — казахстанскую KEBCO. При годовом потенциале в 50 млн тонн за 2024 год по ней намечены поставки лишь в объеме 1,4 млн тонн.

По южной ветке российская нефть продолжает поступать через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию. Эти страны получили временное, но не ограниченное конкретным сроком разрешение покупать российское топливо. Объемы поставок по южной ветке составляют 12-13 млн тонн при пропускной способности 15-16 млн тонн.

Утечка из северной ветки «Дружбы» произошла 1 декабря неподалеку от города Пневы на западе Польши, сообщил оператор трубопровода PERN. Пострадала одна из ниток, сырье по которой получает НПЗ в немецком Шведте, но перекачка нефти продолжилась по второй.

«Дырочка делается и нефтюшка сливается»

Комментируя предположение об умышленном вредительстве на польском участке «Дружбы», Александр Фролов отметил, что расследование только начато и на этом этапе могут рассматриваться любые версии, в том числе и о диверсии.

«Я вам даже скажу, какого рода это может быть “диверсия”. Представим себе ситуацию, что кто-то из местного населения <…> решил поправить свое положение. Немножечко дырочка в нефтепроводе делается и немножечко оттуда нефтюшка сливается и для каких-либо целей дальше используется. Бывают ли такие случаи в целом? Как это ни удивительно, бывают. На нашей территории такое бывало. И такое тоже исключать нельзя. Можно ли подобное назвать диверсией? Я бы назвал это немного по-другому, но при определенной пластичности ваших представлений о прекрасном можно назвать и диверсией», — сыронизировал эксперт.

Фролов напомнил, что в октябре 2022 года на польском участке «Дружбы» уже происходила разгерметизация, а «две аварии чуть больше чем за два года — это немножечко слишком часто». Это, по его словам, позволяет выдвинуть еще одну версию — о том, что при проведении плановых ремонтов и обслуживания трубопровода в Польше ответственные за эти работы на протяжении последних двух лет могли пренебрегать своими обязанностями.

«Почему-то две аварии, которые произошли на “Дружбе” после 2022 года включительно, произошли на территории Польши. <…> Опять же, нужно посмотреть на результаты расследования, которое, скорее всего, будет», — сказал Фролов.

По сообщениям польских СМИ и фотографиям с места происшествия можно определить, что взрыва там не было, а разлив оказался относительно небольшим, отметил собеседник RTVI. На перекачку нефти, по его словам, случившееся не повлияло, поскольку при разгерметизации трубопровода поставки перенаправляются на резервные мощности. «Польская сторона как раз и сообщила, что все нормально, прокачка продолжается», — напомнил Фролов.

Почему устраивать диверсию на «Дружбе» бессмысленно

Эксперт призвал не связывать случившееся в Польше с ситуацией в Словакии, где 30 ноября были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке терактов, в том числе на местном участке «Дружбы».

«Я не одобряю, но могу понять, что какие-то злокозненные мерзавцы пытались сделать на южной ветке. Это поставки российской нефти, которые продолжаются и вызывают массу вопросов, массу критики, массу истерик в Евросоюзе. Но я не очень понимаю, что им делать на северной ветке, кроме как мешать и полякам, и немцам, притом в масштабах, которые, мягко скажем, не впечатляющие. Миллион тонн — это мизер для такого рода поставок», — заявил эксперт.

При этом, заверил Фролов, «никакого рода диверсия» не остановит прокачку топлива по «Дружбе», как это произошло с «Северными потоками».

«Это все-таки не газопровод под водой взорвать, который чинить тяжело. Нефтепроводы либо находятся на поверхности, либо не очень заглублены, то есть доступны. Если происходит разгерметизация, срабатывает автоматика, и ремонт — это дело одной-двух недель. Вы перекрыли прокачку, отрезали поврежденную трубу, поставили на ее место поставили новую и продолжили прокачку. Можно повредить несколько более сложное оборудование, но, знаете, это в стиле “напакостить можно, остановить нельзя”», — утверждает эксперт.

По его словам, «эффективнее было бы напакостить на уровне Брюсселя» — отказаться от российской нефти, но в этом случае европейским странам потребуется другой источник поставок, а найти его будет сложно. Фролов привел пример Чехии, где заявили, что с лета 2025 года хотят перестать покупать российскую нефть.

«Но если дальше почитать, что говорит ответственный чиновник, который сделал это заявление, то там оговорки в стиле: “Мы организовали возможность доставки нефти с других направлений, и если эти логистические мощности будут позволять нам осуществлять поставки в необходимых объемах, то мы тогда, конечно, прекратим, а вот если не получится, то ой”. Ну хорошо, давайте посмотрим. В общем, у них либо получится, либо не получится», — подытожил Фролов.

Минувшей осенью стало известно, что Венгрия и Словакия нарастили поставки российской нефти по «Дружбе» до 855 тысяч тонн в сентябре и 855 тысяч тонн в октябре. Больше половины этого объема поступило на словацкие нефтеперерабатывающие заводы. В 2023 году в результате утечки секретных документов Пентагона была обнародована информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предлагал взорвать «Дружбу» на российской территории.