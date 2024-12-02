Повреждение на польском участке нефтепровода «Дружба» могло быть вызвано техническими неполадками, а не диверсией. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Когда диверсия, это, как правило, масштабная вещь, нарушена полностью [работа], остановка транспортировки нефти и газа, как на “Северных потоках”. Здесь, скорее всего, техническая причина», — рассуждает парламентарий.

1 декабря недалеко от города Пневы на западе Польши произошла утечка из газопровода «Дружба», сообщило издание Wiadomosci. Информацию подтвердила оператор трубопровода компания PERN, после чего оперативно отключила одну из насосных подстанций.

В компании заявили, что рассматривают все возможные версии повреждения нефтепровода, в том числе и диверсию, сообщило РИА Новости.

Депутат Завальный отметил, что проблемы на газопроводах происходят не только из-за диверсий, но и по причине технических неисправностей или коррозий. Он рекомендовал дождаться заключения экспертов, которые проводят расследование на месте утечки.

«Информации нет кроме той, что есть в СМИ. Расследование покажет, но самое главное, что транзит нефти будет обеспечен, и Германия получит необходимые объемы нефти, это самое главное», — добавил депутат.

Северная ветка нефтепровода «Дружба», где произошло ЧП, доставляет топливо на нефтеперерабатывающие заводы в Германии. В польской PERN уточнили, что разгерметизация произошла на одной из двух ниток, и поставки нефти продолжились по второй нитке трубопровода.

1 декабря глава МВД Словакии сообщил о начале расследования возможной подготовки терактов на критически важных объектах инфраструктуры, в том числе на нефтепроводе «Дружба». Были задержаны несколько человек, подозреваемых в подготовке терактов. По словам министра, в машине задержанных найдены несколько дронов, телефонов, сим-карт, а также карты с отмеченными точками на трубопроводе «Дружба».