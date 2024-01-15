Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил турецких официальных лиц пропустить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе из-за позиции организаторов площадки по конфликту между Израилем и ХАМАСом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным собеседников издания, ВЭФ планировал посетить министр финансов Турции Мехмет Шимшек, но Эрдоган «остановил его». Решение турецкого лидера отозвать делегацию усложняет планы Анкары по восстановлению связей с инвесторами, которых оттолкнули «годы нетрадиционной политики» Турции, пишет агентство.

На прошлой неделе Шимшек должен был присутствовать на встрече с инвесторами в Нью-Йорке, но в итоге принял в ней участие по видеосвязи, отмечает Bloomberg. Офисы Эрдогана и Шимшека отказались от комментариев.

Позиция Турции

После атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года основатель и председатель Давосского форума Клаус Шваб осудил «террористические нападения» исламистской группировки на еврейское государство. Он подчеркнул необходимость освобождения заложников, а также важность защиты гражданского населения в секторе Газа.

Турция не признает ХАМАС террористической организацией, в отличие от США и ЕС. После обострения ситуации на Ближнем Востоке Эрдоган заявил, что у Турции «нет проблем с государством Израиль», но Анкара «никогда не одобряла» совершенные им «зверства». Происходящее в Газе после 7 октября Эрдоган назвал «одной из самых кровавых, отвратительных и жестоких атак в истории против невинных людей», обвинив в этом Израиль. ХАМАС турецкий президент назвал «группой освободителей, которые борются за защиту своей территории и граждан».

В ноябре Эрдоган заявил, что Турция подаст иск о «геноциде» в секторе Газа. Он называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником» сектора Газа и сравнивал его с Адольфом Гитлером. Нетаньяху в свою очередь обвинил Эрдогана в геноциде курдов, а также назвал его «мировым рекордсменом по числу заключенных в тюрьмы журналистов».

В начале января 2024 года в Турции задержали 34 подозреваемых в шпионаже в пользу израильской службы внешней разведки «Моссад». По версии турецкой разведки, «Моссад» вербовал людей, чтобы использовать их в действиях против палестинцев и их семей в Турции.

14 сентября в Турции задержали израильского полузащитника футбольного клуба «Антальяспор» Сагива Йехезкеля, который после забитого им мяча показал повязку на запястье с изображением звезды Давида и надписью «100 дней. 7.10».

Главная прокуратура Антальи начала судебное разбирательство по делу о «публичном разжигании вражды и ненависти». Йехезкеля исключили из состава «Антальяспора». Позже футболиста отпустили, он вернется в Израиль.