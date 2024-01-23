Министры иностранных дел ЕС поддержали введение налога на прибыль (windfall tax) от замороженных активов России, он будет обсуждаться позже на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В материале говорится, союзники Украины «в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за нанесенный ущерб», однако вопрос о конфискации российских активов пока не стоит.

При этом, как пишет агентство, группа стран, в том числе Германия, ясно дали понять, что выступают против конфискации российских активов «по юридическим соображениям».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне говорил,что Европейский союз достиг соглашения о порядке использования доходов, полученных с замороженных российских активов. Окончательное решение, по его словам, будет принято до следующего заседания Совета ЕС, которое запланировано на февраль.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) российских активов ЦБ в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Больше двух третей из них заморозил Европейский союз. Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear, на них группа только за девять месяцев 2023 года смогла заработать около €3 млрд.

В России неоднократно критиковали заявления о планах стран Запада конфисковать российские активы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 12 января заявила, что «воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов». По ее словам, «Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями», а ранее «это называлось по-другому: пиратство, например».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года говорил, что в Европе и США понимают, что изъятие российских активов «будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал». «Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать», — отмечал представитель Кремля.

Кроме того, Bloomberg писал, что Россия готовится к судебному разбирательству с целью помешать попыткам США или Европы конфисковать в пользу Украины замороженные активы российского Центробанка на сумму $300 млрд. Согласно информации источников, российские власти также заказали экспертные заключения, в которых анализируется зарубежное законодательство в этой области, а также рассмотрены прецеденты в других странах.