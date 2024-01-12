Россия готовится к судебному разбирательству с целью помешать попыткам США или Европы конфисковать в пользу Украины замороженные активы российского Центробанка на сумму $300 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам неназванных собеседников агентства, изучив возможность конфискации средств, в Москве пришли к выводу, что такой исход маловероятен.

«Банк России в настоящее время близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов страны в случае судебного разбирательства», — пишет Bloomberg.

Согласно информации источников, российские власти также заказали экспертные заключения, в которых анализируется зарубежное законодательство в этой области, а также рассмотрены прецеденты в других странах.

Как отмечается в публикации, актуальность вопроса о замороженных средствах возросла для России на фоне того, как на Западе активизируются дискуссии о судьбе заблокированных активов. Политические разногласия в США и ЕС привели к тому, что выделение Киеву более $110 млрд задерживается, указывает агентство.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что администрация президента США поддержала законопроект, который позволит конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов и направить их на восстановление Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома в разговоре с агентством назвал эту инициативу одним из инструментов для того, чтобы «заставить Россию заплатить за ущерб» от военных действий.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен позднее уточнял, что в Вашингтоне пока не принимали решений о возможной конфискации российских активов, замороженных на Западе. По его словам, процесс утверждения инициативы проходит при участии партнеров по G7.