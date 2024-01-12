Россия готовится к судебному разбирательству с целью помешать попыткам США или Европы конфисковать в пользу Украины замороженные активы российского Центробанка на сумму $300 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам неназванных собеседников агентства, изучив возможность конфискации средств, в Москве пришли к выводу, что такой исход маловероятен.
«Банк России в настоящее время близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов страны в случае судебного разбирательства», — пишет Bloomberg.
Согласно информации источников, российские власти также заказали экспертные заключения, в которых анализируется зарубежное законодательство в этой области, а также рассмотрены прецеденты в других странах.
Как отмечается в публикации, актуальность вопроса о замороженных средствах возросла для России на фоне того, как на Западе активизируются дискуссии о судьбе заблокированных активов. Политические разногласия в США и ЕС привели к тому, что выделение Киеву более $110 млрд задерживается, указывает агентство.
Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что администрация президента США поддержала законопроект, который позволит конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов и направить их на восстановление Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома в разговоре с агентством назвал эту инициативу одним из инструментов для того, чтобы «заставить Россию заплатить за ущерб» от военных действий.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен позднее уточнял, что в Вашингтоне пока не принимали решений о возможной конфискации российских активов, замороженных на Западе. По его словам, процесс утверждения инициативы проходит при участии партнеров по G7.
- В России неоднократно критиковали заявления о планах стран Запада конфисковать российские активы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 12 января заявила, что «воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов». По ее словам, «Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями», а ранее «это называлось по-другому: пиратство, например».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года говорил, что в Европе и США понимают, что изъятие российских активов «будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал». «Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать», — отмечал представитель Кремля.