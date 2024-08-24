Власти Украины опасаются задержек при оформлении соглашения, позволяющего получить $50 млрд поддержки за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Киев должен получить эти средства до конца 2024 года, однако могут возникнуть задержки. Собеседники издания объясняют, что реализация плана затормозилась из-за требований США и риска того, что Венгрия замедлит принятие любого общеевропейского решения о поддержке Украины или санкциях против России.

Высокопоставленный чиновник администрации американского президента Джо Байдена уточнил, что Вашингтон хочет получить от союзников долгосрочную гарантию блокировки активов — до тех пор, пока не будет достигнуто «справедливое мирное соглашение» и Россия не заплатит ущерб, нанесенный боевыми действиями. Если это произойдет, деньги могут начать выделять к концу года, убежден собеседник агентства.

По словам ряда чиновников, обязательства ЕС и стран G7 блокировать российские активы до тех пор, пока «Россия не согласится выплатить Украине компенсацию за ущерб», должны снять озабоченность США. Представитель Европейской комиссии заявил, что работа продолжается — потребуются дополнительные обсуждения, которые возобновятся в ближайшие недели.

Между тем один из собеседников Bloomberg утверждает, что Киев нуждается в решении уже в сентябре. Тогда проверка финансирования со стороны Международного валютного фонда повлечет за собой гарантии того, что бюджетные потребности Киева будут удовлетворены, добавил источник агентства.

«Нам нужен реальный механизм. <…> Соответствующие обсуждения продолжаются уже слишком долго, и нам наконец-то нужны решения», — цитирует Bloomberg президента Украины Владимира Зеленского.

На Западе заморожены активы российского ЦБ на сумму более €200 млрд. Крупнейшим их держателем является центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии — у него хранится около €191 млрд.

В июне страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм по предоставлению Киеву $50 млрд за счет кредитов, которые будут погашены доходами от заблокированных российских активов. Источник в Елисейском дворце в беседе с агентством France-Presse говорил, что «изначально это была инициатива США».

Согласно договору G7, Евросоюз и США предоставят кредиты на сумму около $20 млрд, а Великобритания, Канада и Япония — меньшие кредиты, пишет Bloomberg. Кроме того, ЕС создал специальный аудиторский комитет по борьбе с коррупцией и хищениями помощи, предназначенной для Украины. Под контроль этой организации также попали €50 млрд, рассчитанные до 2027 года. Комитет будет работать до 30 июня 2028 года и будет подчиняться Еврокомиссии (ЕК).