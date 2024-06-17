Евросоюз создал специальный аудиторский комитет по борьбе с коррупцией и хищениями помощи, предназначенной для Украины. Под контроль комитета также попадают средства из фонда помощи Киеву на сумму €50 млрд, рассчитанные до 2027 года. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

Специально созданная организация будет работать до 30 июня 2028 года и будет подчиняться Еврокомиссии(ЕК).

«В рамках Фонда Украины должен быть создан Аудиторский комитет для повышения эффективности систем управления и контроля финансирования Евросоюза и, в частности, для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и других нарушений», — сказано в документе.

В состав комитета войдут три человека, их личности пока не определены. Но, как следует из постановления Совета, важными критериями при назначении кандидатов в новый орган являются гражданство одной из стран ЕС, а также релевантный опыт работы. Утверждать членов и председателя комитета будет Еврокомиссия.

Согласно утвержденному документу, сам комитет будет базироваться в Брюсселе, а в Киеве разместится его филиал. Сколько человек будет работать в украинском подразделении — не сообщается.

В ЕС также планируют, что комитет будет проводить не менее шести заседаний в год преимущественно в Брюсселе. Кроме того, члены комитета должны не менее шести раз в год посещать Киев, говорится в документе.

В ходе саммита «Большой семерки», который проходил с 13 по 15 июня в Италии, представители стран G7 приняли решение о предоставлении Украине кредита на сумму $50 млрд. Эти средства планируется выделить за счет прибыли от российских замороженных активов и направить Киеву уже в июле.

Страны Евросоюза согласовали план по использованию прибыли от замороженных российских активов в конце мая. Согласно документу, два раза в год депозитарии будут направлять 90% средств в Европейский фонд мира, который будет финансировать военную помощь Украине и развитие украинской оборонной промышленности. Еще 10% пойдут на реализацию программ невоенной поддержки Украины, финансируемых из бюджета ЕС.

При этом в США признают, что на Украине довольна сильна коррупция и с ней необходимо бороться, в том числе сейчас при передаче средств от российских замороженных активов.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Стерч отметил, что американское правительство продолжает оказывать Киеву поддержку в борьбе с коррупцией, в том числе проводя обучение следователей и прокуроров. По его словам, Агентство США по международному развитию проводит на Украине некоторые мероприятия, которые направлены на укрепление антикоррупционных институтов, проведение ключевых реформ уголовного правосудия и повышение прозрачности деятельности всего правительства.