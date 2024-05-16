Российская военная операция создала новые возможности для коррупции на Украине, включая взятки, откаты и завышение цен на закупки Минобороны, особенно если речь идет о летальном оружии, потому что такие сделки засекречены. Об этом говорится в специальном докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Стерча, посвященном положению дел в зоне конфликта по итогам квартала.

По его оценке, с 2013 года украинские власти значительно продвинулись на антикоррупционном пути, но «продолжают сталкиваться с новыми препятствиями на пути к прозрачности», из-за чего Украина по-прежнему остается одной из самых коррумпированных стран в Европе.

Стерч сообщил, что американское правительство продолжает оказывать Киеву поддержку в борьбе с коррупцией, в том числе проводя обучение следователей и прокуроров. «В течение квартала соответствующие украинские ведомства наняли больше сотрудников и возбудили больше уголовных дел», — пишет представитель Пентагона.

По его словам, Агентство США по международному развитию (USAID) проводит на Украине ряд мероприятий, направленных на укрепление антикоррупционных институтов, проведение ключевых реформ уголовного правосудия и повышение прозрачности деятельности всего правительства.

Американские специалисты оказывают техническое содействие Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), Генеральной прокуратуре (ОПГ), Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) и другим украинским учреждениям, которые расследуют дела о коррупции на высшем уровне и выносят по ним решения.

Также USAID работает с украинским Национальным агентством по предотвращению коррупции, консультируя его сотрудников по законодательным мерам борьбы с коррупцией, поддержке журналистов-расследователей и наблюдателей, а также по цифровизации деятельности правительства.

Стерч называет коррупцию и проблемы с верховенством закона самой большой угрозой для «послевоенного экономического восстановления Украины и привлечения иностранных инвестиций». В ежегодном глобальном индексе восприятия коррупции за 2023 год Украина поднялась на 40 позиций за десять лет и занимает 104-е место из 180 стран — по сравнению со 144-м местом из 177 стран в 2014 году, говорится в докладе.

По словам генинспектора Пентагона, украинские власти позиционируют цифровизацию госуслуг и создание онлайн-реестров как важный шаг на пути к повышению прозрачности и подотчетности работы правительства. Стерч подчеркивает, что антикоррупционные реформы на Украине продолжались даже после начала вооруженного конфликта. Однако, констатирует автор доклада, все эти усилия пока далеки от цели.

«Несмотря на то что реформы продолжаются, сохраняется повальная коррупция. Взятки, откаты и завышенные затраты на закупки являются общими рисками коррупции в Министерстве обороны, особенно в случае закупок летального вооружения», — пишет Стерч, упоминая «несколько недавних скандалов в оборонном секторе», связанных с «нецелевым использованием ресурсов на закупку оружия».

В конце марта группа членов бундестага (парламента Германии) от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинила Украину в передаче третьим сторонам поставленного Западом оружия и снарядов. По словам авторов обращения, один только Пентагон не может определить местонахождение оружия минимум на $1 млрд, и это «лишь вершина айсберга».

В январе СБУ предъявила обвинения пяти фигурантам дела о хищении 1,5 млрд гривен ($40 млн) при закупке 100 тыс. боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По версии следствия, в августе 2022 года чиновники украинского Минобороны заключили контракт на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов с посреднической компанией «Львовский арсенал» и перевели ей полную стоимость поставки, но сами снаряды так и не получили.

Еще в 2023 году опрошенные CBS эксперты единодушно признали, что далеко не все поставляемое Западом оружие попадает в ВСУ, поэтому, по их словам, Киеву необходимо принять меры, чтобы оно не оказалось в руках контрабандистов и террористов.

По словам представителя Пентагона, эти коррупционные практики приводят к закупке некачественного оборудования или перенаправлению средств, предназначеннных на продовольствие, боеприпасы и другие военные нужды.

Стерч пишет и о «других серьезных проблемах», связанных с «коррупцией в более широком смысле» — в Верховной раде и правительстве. Некоторые ведомства предприняли рекомендованные им шаги по внедрению западных стандартов подотчености своих служащих, другие этого не сделали, признает автор доклада. «Низкие зарплаты повышают коррупционные риски», — добавил он.

С февраля 2022 года, после начала российской военной операции, Бюро по международным делам по борьбе с наркотиками и обеспечению правопорядка (INL) Госдепартамента США в рамках долгосрочной программы «верховенства закона» выделило Украине более $50 млн для «укрепления потенциала антикоррупционных институтов». Эти средства, по словам Стерча, пошли, в частности, на расследование преступной деятельности нескольких высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взяток и растратах на сумму свыше $100 млн.

26 января 2024 года руководство НАБУ проводило встречу с представителями стран, поддерживающих антикоррупционные программы на Украине, и заявило о 80-процентном росте числа уголовных дел, связанных с коррупцией, но при этом признало «сохраняющиеся проблемы».

В 2023 году — последнем периоде, за который имеются данные, — НАБУ начало 641 новое расследование и предъявило обвинения 100 лицам. За тот же период были вынесены приговоры 63 лицам по коррупционным делам (по сравнению с 35 осужденными в 2022 году и 27 осужденными в 2021 году).

В декабре 2023 года в рамках подготовки к переговорам о вступлении в Евросоюз Верховная рада приняла закон, разрешающий НАБУ нанять еще 300 следователей и предоставляющий Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) независимость от Генпрокуратуры.

Американские специалисты из INL в первом квартале 2024 года тестировали и консультировали новых сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины. Кроме того, добавил Стерч, в рамках межведомственного соглашения с Федеральным бюро расследований (ФБР) США в марте в Киев прибыл специальный агент по международной коррупции, который будет работать в НАБУ.

Отделение САП от Генпрокуратуры позволит ей управлять собственными активами, помещениями, отделом кадров, бухгалтерским персоналом и техническими работниками, что «повысит операционную безопасность и предотвратит утечку информации», пишет генинспектор Пентагона. По его словам, от INL украинское ведомство получило компьютеры и другое IT-оборудование.

Тем не менее, несмотря на все уже предпринятые и предпринимаемые в настоящее время усилия по борьбе с коррупцией, властям Украины необходимо проделать еще много шагов в рамках подготовки к вступлению в ЕС и выполнения условий, на которых страна получает помощь США, напомнил Стерч.

По его словам, этот комплекс мер предусматривает наделение НАБУ полномочиями для прослушивания телефонных разговоров независимо от Службы безопасности Украины (СБУ) и создания для нее «независимых криминалистических ресурсов».