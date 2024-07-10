Команда президента Украины Владимира Зеленского недовольна формулировкой о «необратимости» пути в НАТО, которая, как ожидается, будет фигурировать в коммюнике по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией Киева.

По его словам, Украина хочет официального приглашения присоединиться к альянсу. Украинские чиновники также недовольны тем, что НАТО до сих пор не разрешило им использовать западное оружие для нанесения ударов по целям на территории России, утверждает агентство.

По данным источников The Washington Post (WP), формулировка о «необратимом» для Украины членстве в НАТО стала результатом соглашения между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как утверждает издание, включения слова «необратимое» добивались страны Североатлантического альянса, выступающие за скорейшее принятие Украины в блок. Таким образом они намерены показать, что Киев стал ближе к вступлению в НАТО со времен прошлогоднего саммита в Вильнюсе. При этом некоторые члены альянса признали, что это скорее символическая, чем содержательная фраза, пишет WP.

По словам трех собеседников газеты, президент США Джо Байден изначально выступал против такой формулировки. Он заявил на нескольких заседаниях в Белом доме, что Украине предстоит сделать многое для борьбы с коррупцией, прежде чем она сможет стать членом военного блока.

Байден высказывал скепсис по этому поводу и на июньских переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Позже Джейку Салливану удалось заручиться поддержкой американского президента при условии, что США добавят свою формулировку ― о требовании к Киеву добиться «значительного прогресса» в борьбе с коррупцией и в вопросе «политической ответственности».

При этом Байден согласился только на то, чтобы назвать необратимым путь Украины к «евроатлантической интеграции», утверждают источники WP. Страны Восточной Европы, граничащие с Россией, и некоторые другие члены НАТО выступили с возражениями.

В итоге госсекретарю США Энтони Блинкену «в последний момент» удалось убедить Байдена согласиться на более жесткую формулировку о необратимости членства Украины в НАТО, рассказали собеседники WP.

Подобные обсуждения ― признак того, что Байдена беспокоит риск появления у НАТО трудноискоренимых проблем с коррупцией, если принять Украину в альянс прежде, чем она будет готова к этому, пишет газета.

По словам дипломатов НАТО, подход Байдена поддерживают Германия, некоторые страны Западной и Южной Европы. С точки зрения Франции и некоторых стран Восточной Европы, которые недовольны позицией лидера США, условия Байдена можно расценить как сигнал к тому, что НАТО предпочло бы вообще не принимать Украину.

Перед саммитом американские чиновники пытались умерить ожидания Киева по поводу его пути к вступлению в НАТО, рассказал WP высокопоставленный представитель альянса.

В Вашингтоне надеются таким образом снизить вероятность того, что украинская сторона снова публично выскажет недовольство, как это сделал Зеленский в прошлом году. По словам источника WP, президента Украины попросят не делать этого снова.