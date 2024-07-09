В проекте коммюнике по итогам саммита НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, путь Украины ко вступлению в НАТО описан как «необратимый», пишет CNN со ссылкой на источники.

Один из собеседников — американский чиновник — сообщил, что Белый дом поддерживает использование слова «необратимый» в итоговом документе, если в тексте также будет указано, что Украина должна продолжить демократические преобразования.

CNN отмечает, что проект еще может измениться, но наличие этого слова станет важным сигналом для Киева и Москвы. Телеканал также пишет, что многие европейцы подчеркивали необходимость четких формулировок относительно возможного будущего Украины в НАТО, однако США и Германия предложили описать «мост» к членству страны в альянсе.

В начале июня глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко заявила в разговоре с Politico, что Киев не стремится к немедленному вступлению в альянс, но «хотел бы, чтобы [союзники] закрепили необратимый путь Украины к членству». Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Украина «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение» в рамках саммита.

Москва выступает против вступления Украины в НАТО. В середине июня президент Владимир Путин перечислил условия для начала переговоров по урегулированию конфликта. Среди них он назвал, в частности, отказ от вступления Украины в альянс.