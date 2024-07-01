Министерство юстиции США намерено предъявить корпорации Boeing обвинение в мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования после двух катастроф Boeing 737 Max. При этом Bloomberg выяснило, что ведомство предлагает корпорации сделку о признании вины.

Анонимные источники агентства рассказали, что корпорация до конца недели должна принять решение, признает ли она себя виновной по выдвинутому обвинению.

По информации агентства, Boeing в рамках сделки придется выплатить дополнительный штраф — $243,6 млн кроме уже выплаченных $243,6 млн в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования 2021 года. Два источника Bloomberg добавили, что компания также должна назначить корпоративного наблюдателя на три года.

В октябре 2018 года самолет Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air потерпел крушение в Японское море из-за проблем с определением высоты и скорости. В результате погибли 189 человек. Эта катастрофа стала первой в истории самолета Boeing 737 MAX. Через шесть месяцев крушение потерпел самолет авиакомпании Ethiopian Airlines из-за тех же проблем. На его борту находилось 157 человек. После второй авиакатастрофы Boeing приостановил эксплуатацию этого типа самолетов, но в 2020-м году возобновил ее.

Предложение Минюста для корпорации адвокат родственников жертв Пол Касселл назвал «милой сделкой о признании вины».

«Соглашение никоим образом не признает, что в результате преступления Boeing погибли 346 человек», — сказал он. По словам юриста, семьи жертв будут возражать против этого.

Информацию о сделке пока не комментировали ни Министерство юстиции, ни представители корпорации.