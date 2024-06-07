Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, полномочия которой истекают в 2027 году, в обозримом будущем сохранит свой пост, несмотря на разногласия с правительством по ключевым экономическим вопросам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание называет Набиуллину «аномалией», которую президент России Владимир Путин «стремится защитить». Глава государства считает ее прямолинейным, незапятнанным коррупцией человеком, который может показывать результаты в кризисные годы, заявил Bloomberg бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин, знакомый с Набиуллиной более 20 лет.

«У Эльвиры есть исключительное право говорить президенту то, что ему не нравится. Она может открыто говорить о ситуации, и он это принимает», ― утверждает Вьюгин.

По словам источников Bloomberg, Путин ценит советы главы ЦБ и доверяет им, рассматривая ее присутствие как способ сбалансировать экономическую команду.

Такая связь между Набиуллиной и президентом, а также вопрос сохранения этой связи «вполне могут определить», какой будет российская экономика после окончания конфликта на Украине, считает агентство.

С начала военных действий на Украине Набиуллина проявляет признаки того, что «принято считать инакомыслием» в России, пишет Bloomberg. В качестве примера агентство называет переход главы ЦБ к строгим нарядам и отказ от брошек, которыми Набиуллина подавала сигналы финансовому рынку.

Издание также упоминает предполагаемую попытку главы ЦБ уйти в отставку вскоре после начала военной операции на Украине, за которой последовал «медленный разлад» с правительством по нескольким ключевым направлениям политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремлю ничего не известно о том, что Набиуллина якобы планировала покинуть пост.

«Репрессии и хаос»

По данным Bloomberg, в кулуарах глава ЦБ объясняла необходимость предотвратить экономический крах после начала военных действий тем, что коллапс «означал бы еще большие внутренние репрессии и мог бы привести к политическому хаосу» как после распада СССР. Задачей ЦБ было предотвратить такой сценарий, утверждает агентство.

Дальнейшие меры в точности соответствовали подходу, который Набиуллина использовала в прошлые кризисы, пишет издание.

«Чрезвычайные скоординированные действия правительства и ЦБ смягчили последствия западных санкций», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая. Они «дополняли друг друга и в целом спасли экономику», считает она.

Один из высокопоставленных собеседников Bloomberg в правительстве описывает Набиуллину как «принципиальную идеалистку», которая продолжает играть по правилам, даже когда старые правила игры больше не действуют.

На протяжении нескольких месяцев Набиуллина бьет тревогу по поводу влияния на экономику дефицита кадров и рекордной доли военных расходов в бюджете.

ЦБ также выступил против ужесточения контроля за движением капитала, требующего от экспортеров продавать валютную выручку. По словам источников Bloomberg, Путин подписал указ о продлении этих мер, несмотря на возражения Набиуллиной.

В мае 2024 года Центробанк оспорил решение суда об изъятии в пользу государства акций Соликамского магниевого завода, принадлежащих миноритарным держателям. Набиуллина заявила, что этот прецедент беспокоит ЦБ, поскольку «может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки».

Еще до начала военных действий российские чиновники критиковали Набиуллину за подход к денежно-кредитной политике, у нее есть разногласия с премьер-министром Михаилом Мишустиным и бывшим помощником Путина Максимом Орешкиным, который после перестановок в кабмине стал замглавы администрации президента. «Но мало кто сделал больше для защиты российской экономики от санкций до начала конфликта или для сдерживания финансового шока после», ― заключает Bloomberg.