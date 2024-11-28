Европейские страны не смогут заменить США в поставках оружия Украине, если Вашингтон решит свернуть военную помощь Киеву. Об этом пишет Bloomberg.

Европейские правительства предоставили Украине большую часть финансовой помощи, однако США остаются его крупнейшим военным донором, отмечает агентство.

Украина наращивает собственную оборонную промышленность, в частности производит беспилотники. В октябре немецкая группа Rheinmetall открыла в стране завод. Однако по мере того, как Киев меняет вооружение советских времен на системы западного производства, он стал особенно зависим от США в плане поставок боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии.

На долю США приходится более половины публично объявленных поставок ракет, пишет агентство. Среди самых поставляемых Вашингтоном вооружений ― противотанковые ракеты TOW, 122-миллиметровые снаряды, авиационные ракеты Hydra-70 и 85-мм гранаты для РПГ-7.

По подсчетам Bloomberg, США поставляют лишь четверть артиллерийских установок одиночного пуска, таких как гаубицы и минометы, а совместно с Великобританией и Германией ― большую часть систем залпового огня, включая системы HIMARS.

При любом сворачивании военной помощи европейским союзникам, которые и так с трудом удовлетворяют собственные потребности в перевооружении, придется заполнить этот пробел.

«Что бы ни делала Европа, все сходятся во мнении, что в ближайшее время она не сможет заменить США в этой роли», — говорится в статье.

Кроме того, в Европе продолжаются споры о том, как финансировать увеличение оборонных расходов. По данным Bloomberg Intelligence, 15 крупнейшим европейским членам НАТО придется придется ежегодно увеличивать военные инвестиции на сумму до $340 млрд, чтобы справиться с этой задачей.

По данным Reuters, администрация президента США Джо Байдена, покидающего пост в январе 2025 года, готовит новый пакет вооружений для Украины на $725 млн. Туда войдут противотанковое оружие из запасов Пентагона, наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger, системы HIMARS, ракеты GMLRS.