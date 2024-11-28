Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет вооружений для Украины на $725 млн, передает Reuters со ссылкой на двух официальных лиц из Вашингтона. По их словам, в свои последние недели на посту главы государства Байден стремится максимально поддержать Киев.

Знакомый с новым планом помощи чиновник Белого дома рассказал, что президент США запланировал предоставление Украине различного противотанкового оружия из запасов Пентагона, наземных мин, беспилотников, ракет «Стингер» и боеприпасов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). Предполагается, что в пакет также войдут кассетные боеприпасы, которые обычно используются в ракетах системы управляемого залпового огня (GMLRS), запускаемых пусковыми установками HIMARS.

Один из источников Reuters утверждает, что Конгресс США обнародует официальное уведомление об этом новом пакете военной помощи уже в понедельник, 2 декабря. Однако, подчеркнул собеседник агентства, содержание и объем пакета могут быть изменены в ближайшие дни — до того, как Байден подпишет указ о предоставлении этой помощи.

Reuters напоминает, что Байден в последнее время использовал свои президентские полномочия по сокращению вооружений (PDA), чтобы разрешить США использовать имеющиеся запасы оружия для оказания помощи союзникам в чрезвычайной ситуации. Американские СМИ писали о нескольких таких случаях, где речь шла об оружии на сумму от $125 млн до $250 млн.

По оценкам Reuters, применение PDA позволило Байдену создать для Украины уже одобренный Конгрессом резерв вооружений на $4-5 млрд, который он, как ожидается, использует до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.

Особое внимание привлекает решение Вашингтона ради Киева прервать длившийся несколько десятилетий негласный мораторий на экспорт противопехотных мин, использование которых вызывает споры из-за потенциального вреда для гражданского населения.

Украина (в отличие от США и России) входит в число 160 стран, подписавших договор о неприменении этого вида боеприпасов, но с самого начала военной операции просила Пентагон его поставить, ссылаясь на то, что российские войска якобы активно используют противопехотные мины на передовой. США ожидают, что ВСУ будут применять поставляемые мины на украинской территории, хотя Киев заявил, что не будет минировать районы, где живет гражданское население.

В Вашингтоне уточнили, что отправляемые на Украину мины являются «непостоянными»: они оснащены системой питания с ограниченным сроком действия, по истечении которого устройство становится нелетальным. Теоретически это означает, что после завершения боевых действий заминированные такими боеприпасами территории не будут представлять опасность для гражданского населения.

Западные аналитики в последнее время все чаще делятся выводами о том, что российские войска добиваются успехов на Украине самыми быстрыми темпами с начала СВО, за последний месяц заняв территорию размером с половину Лондона.

Тем временем готовящийся к инаугурации Трамп накануне, 27 ноября, назначил своим спецпосланником по урегулированию украинского конфликта отставного генерал-лейтенанта Кейта Келлогга, который представил ему план прекращения боевых действий. Быстрое завершение российской СВО входило в число ключевых пунктов предвыборной программы кандидата-республиканца.