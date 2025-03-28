У Кремля есть «продуманная стратегия», направленная на то, чтобы проверить, насколько далеко готов зайти президент США Дональд Трамп в своем давлении на Европу для снятия антироссийских санкций. Об этом рассказали источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Требование Москвы о подключении Россельхозбанка (РСХБ) к международной системе банковских платежей SWIFT в обмен на перемирие в Черном море — одна из частей этой стратегии, утверждают собеседники агентства. По их словам, изначальная цель Кремля — посмотреть, как Трамп воспримет эту идею, а затем понять, сможет ли он привлечь к ней Евросоюз.

Bloomberg напоминает, что подключение кредитной организации к SWIFT требует одобрения Евросоюза, поскольку штаб-квартира системы находится в Бельгии.

Как утверждает источники агентства, в случае успеха со SWIFT Кремль ожидает постепенного ослабления санкционного режима в целом.

«Это испытание для Трампа. Кремль хочет посмотреть, как Трамп справится со своими обещаниями», — сказал Bloomberg политический аналитик Павел Данилин, работающий с кремлевскими чиновниками.

После повторного раунда переговоров российской и американской делегаций, который прошел 25 марта в Эр-Рияде, страны договорились обеспечить в Черном море безопасность судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

Кремль заявил, что для достижения этой инициативы необходимо выполнить ряд требований, среди которых снятие санкций с РСХБ и «иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием». Их также должны обратно подключить к банковской системе SWIFT и открыть им корреспондентские счета.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 26 марта, что некоторые из российских условий «включают санкции, которые не являются нашими [американскими], а принадлежат ЕС». По его словам, официальные лица рассмотрят, «какова позиция России или чего она просит взамен», а после Трамп примет решение о следующем шаге.

Между тем европейские лидеры, которые встретились 27 марта на саммите по обороне в Париже, отметили, что «сейчас не время для ослабления антироссийских санкций». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на встрече представители ЕС обсудил как усилить ограничения против России, чтобы посадить ее за стол переговоров.

Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что европейские лидеры уже работают над новым пакетом ограничительных мер.