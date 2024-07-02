Российские ударные подводные лодки с 2022 года как минимум дважды совершали маневры в районе Ирландского моря, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника. Как утверждает агентство, подобные действия вынудили власти Британии принять меры для защиты территориальных вод.

Неназванные собеседники Bloomberg заявили, что речь идет о подводной лодке класса Kilo, которая была замечена в районе Ирландского моря около полутора лет назад. Второй аналогичный случай произошел «совсем недавно», говорится в материале. По словам британских чиновников, ранее они не видели перемещений подводных лодок подобного масштаба.

Как указывает Bloomberg, подводная лодка класса Kilo — дизель-электрическая ударная субмарина, которая способна запускать крылатые ракеты «Калибр», а также торпеды и морские мины. Военно-морской институт США описывает Kilo как «одну из самых успешных военно-морских программ в современной истории». По данным института, более 60 подводных лодок этого класса остаются в строю. Их максимальная скорость составляет 17 узлов на поверхности и 20 узлов под водой, указано в информационном бюллетене на сайте Военно-морского института США. В НАТО к подлодкам класса Kilo относят в том числе корабли проекта 887 «Палтус» и проекта 636 «Варшнявка».

Два источника Bloomberg отметили, что американские военные знали о перемещениях подлодок Kilo вблизи Британии. Вашингтон следит за военно-морской активностью России, добавил высокопоставленный представитель администрации президента США. В пресс-службе Белого дома и британском Минобороны отказались от комментариев.

Представитель Министерства обороны Ирландии заявил, что ведомство не комментирует операции вооруженных сил других стран. По его словам, воздушные и военно-морские силы ведут «усиленное морское патрулирование» вблизи объектов энергетической инфраструктуры в Ирландском море, вне зависимости от информации о маневрах российских подлодок в этом районе.

Другой собеседник Bloomberg отметил, что российским подводным лодкам будет непросто успешно пройти Ирландское море в полном составе, не нарушив международное право, из-за сложности претензий на территориальные воды.

«Обычное дело»

Военный эксперт Василий Дандыкин связал сообщения о появлении российских подводных лодок у берегов Британии с выполнением учебно-боевых задач.

«Эти подлодки сейчас используются на Черноморском, Тихоокеанском и Северном флоте. Они появились у берегов Великобритании в рамках учений. Идет полномерная боевая учеба. Мы должны знать не только прибрежные моря, но и все, что касается Северного моря и Атлантики. Все идет по плану», — приводит его слова Инфо24.

Дандыкин считает, что маневры российских подлодок в Ирландском море — обычное дело, поскольку аналогичные задачи отрабатывают британские и американские субмарины в Арктике, а также в других регионах.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал публикации на тему маневров российских подлодок «нагнетанием обстановки». По его словам, «как российские, так и американские, так и китайские, и подводные лодки других стран несут боевое дежурство в тех регионах, которые запланированы их Генеральными штабами».