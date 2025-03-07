Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в Москве.

Два собеседника агентства сообщили, что Кремлю нужно четкое понимание основополагающих принципов финального мирного соглашения, чтобы договориться о прекращении огня.

Другой источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Россия будет настаивать, в частности, на определении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут в ней участие.

Москва выступает против участия европейских стран, однако допускает присутствие государств, которые сохраняли нейтралитет в конфликте. В частности, российская сторона не возражает против размещения миротворцев из Китая.

Днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп в качестве условий подписания сделки по редкоземельным металлам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией.

По словам собеседников агентства, Вашингтон дал понять Киеву, что Трамп готов завершить соглашение о природных ресурсах, которое было приостановлено после его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля, при условии, что украинский лидер «согласится на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой».

Как пишет Bloomberg, эти дополнительные условия являются основной причиной, по которой соглашение об экономическом сотрудничестве между Украиной и США до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского о готовности перейти к заключению сделки.

Вечером 7 марта Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, у которой на руках «все карты».

«Мне, честно говоря, сложнее с Украиной. У них нет карт на руках. Как вы знаете, мы встретимся в Саудовской Аравии где-то в начале следующей недели. Посмотрим, может, с точки зрения окончательного урегулирования будет легче иметь дело с Россией, что удивительно. Потому что у них все карты на руках и они сейчас их чертовски разносят», — сказал американский лидер.

Если Украина не хочет достичь мира, «США уйдут оттуда», заявил Трамп. Он добавил, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от его готовности к мирным переговорам. Говоря о гарантиях безопасности для Украины, глава государства сказал: «Прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу закончить войну».

«Я внимательно следил за событиями в Европе на прошлой и этой неделе. Если мы не сумеем это урегулировать, ситуация может перерасти в Третью мировую войну. Европа не имеет понятия, как завершить конфликт», — отметил Трамп.

По данным Axios, в среду, 12 марта, в Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций Украины и США об урегулировании российско-украинского конфликта. Владимир Зеленский подтвердил, что украинская и американская команды возобновили работу и ожидают «содержательной» встречи на следующей неделе.