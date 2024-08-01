Россия в рамках крупного обмена заключенными с США освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, ранее признанных виновными в шпионаже. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как передает агентство, в настоящее время Гершкович и Уилан направляются в пункты назначения за пределами России. В рамках обмена Россия получит заключенных из США и союзных им стран, говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Адвокат Гершковича заявила агентству РИА Новости, что не может дать комментариев по поводу его обмена. Адвокат Уилана заявила, что у нее нет информации об обмене и что она ждет сведений от брата своего подзащитного.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года, в июле этого года Свердловский областной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса).

По версии следствия, журналист WSJ по заданию ЦРУ собирал информацию о работе оборонного предприятия «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Президент России Владимир Путин говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Гершковича «взяли с поличным».

Бывший морпех Пол Уилан — гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады — был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. По версии обвинения, он занимался шпионажем по заданию американских спецслужб. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам строгого режима, признав его виновным по статье 276 УК. Сам он отрицал обвинения и называл их сфальсифицированными.