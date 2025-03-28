После ввода президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин на канадские пиломатериалы американцы рискуют столкнуться с проблемами производства туалетной бумаги. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В материале говорится, что введенные Трампом пошлины на канадские пиломатериалы могут нарушить «цепочку поставок» туалетной бумаги и бумажных полотенец, которые изготавливаются из — NBSK, особо типа целлюлозы, производимой в Канаде.

«Администрация Трампа планирует почти удвоить пошлины на канадские пиломатериалы до 27%, а возможные дополнительные сборы могут поднять ставку до более чем 50%», — пишет агентство.

По словам председателя консалтинговой компании TTOBMA Брайана Макклея, в 2024 году США импортировали около 2 млн тонн канадской NBSK, что подчеркивает зависимость американцев от сырья такого типа. По словам Макклея, NBSK составляет около 30% объема американской туалетной бумаги и половину бумажных полотенец.

«Некоторые из этих заводов в США, некоторые из производителей крупных брендов, хотят не просто хвойную целлюлозу из Канады, они хотят хвойную целлюлозу с этого конкретного завода — они используют ее уже 30 лет и не собираются менять свое решение», — сказал Макклей.

В материале Bloomberg отмечается, что введение пошлин может привести к нехватке туалетной бумаги, как это уже было в США во время пандемии COVID-19.

Ранее Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей и комплектующих для них. По словам главы США, тарифы на автоимпорт начнут взимать уже с 3 апреля. На фоне заявлений президента во время торгов в среду, 26 марта, на 3% упали акций автомобильных компаний General Motors, Stellantis, Jeep и Chrysler.

Премьер-министр Канады Марк Карни раскритиковал решение Вашингтона о вводе тарифов на автоимпорт, назвав это «прямым нападением».