Терминалы Starlink компании SpaceX можно незаконно купить по всему миру, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, черный рынок возникает в регионах с некачественной связью, которые нуждаются в высокоскоростном и надежном интернете.

Bloomberg отмечает, что, например, в Йемене Starlink «широко используются» для деловых и личных коммуникаций из-за блокировок интернет-сервисов. А в Судане, где Интернет отсутствует с начала февраля, противостоящие правительственной армии военные «используют эти системы для логистики», сообщили источники агентства.

Также терминалы Starlink продаются в Венесуэле, где действуют американские санкции и на карте покрытия указано, что в этой стране не работают спутники. А в Южной Африке Starlink можно приобрети через группы в соцсетях. Там, как пишет издание, продавцы предлагают купить комплекты, которые были активированы в соседнем Мозамбике, где их использование легально. По словам источников Bloomberg, обойти запрет можно оплатив услуги с помощью международной карты.

Терминалы Starlink обеспечивают доступ к интернету, используя сеть из почти 4 тыс. спутников на околоземной орбите. После начала боевых действий на Украине SpaceX начала поставлять Starlink Киеву. ВСУ используют терминалы для связи.

В начале марта The Washington Post со ссылкой на официальное письмо, направленное главе SpaceX Гвинн Шотвелл, писала, что демократы палаты представителей из Конгресса США начали расследование в отношении компании Илона Маска из-за возможного использования Россией спутниковых устройств Starlink.

Джейми Раскин (от штата Мэриленд) и Роберт Гарсия (от Калифорнии) предупредили Шотвелл, что предполагаемое использование российской стороной SpaceX «представляет серьезную угрозу для безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США».