Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что планирует списать долг Украины на сумму $4,65 млрд, пишет Bloomberg.

В письме к Конгрессу от 18 ноября сказано, что списание долга «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО». По данным агентства, Белый дом намерен аннулировать половину кредита — $9 млрд, предоставленного Украине в рамках дополнительного пакета помощи в размере $60 млрд, утвержденного в апреле.

План Белого дома, как пишет агентство, уже вызвал возражения республиканцев. Сенатор Рэнд Пол заявил, что намерен добиваться проведения голосования в Сенате, чтобы «помешать администрации Байдена возложить ответственность за долг Украины на американский народ».

«Обе палаты Конгресса должны будут одобрить резолюцию Пола, что вряд ли произойдет, учитывая, что демократы контролируют Сенат», — отмечает Bloomberg.

Президент США также может наложить вето на резолюцию, если она будет принята. По словам одного из американских чиновников, Байден имеет право списать 50% долга.

Агентство напомнило, что во время поездки в Брюссель, которая состоялась через несколько дней после выборов с целью успокоить союзников, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена гарантировать, что «каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении», будет направлен на Украину.

«Кредит отделен от почти $9 млрд, оставшихся на помощь в вооружении, которую администрация обязалась потратить к концу срока Байдена. Около $7 млрд из этих денег должны быть потрачены в первую очередь на поставки оружия из запасов США, что является сложной задачей, поскольку запасы некоторых ключевых ракет и других систем Пентагона уже на исходе», — сказано в документе.

Накануне The Washington Post (WP) со ссылкой на двух источников из числа американских официальных лиц писала, что Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. По данным издания, это решение, призванное укрепить обороноспособность Киева против наступления российских войск, вызвало критику со стороны групп по контролю над вооружениями.