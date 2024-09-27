Военные поставки Украине на 2025 год находятся под угрозой, поскольку некоторые союзники Киева испытывают трудности с получением финансирования, а другие отказываются его увеличивать. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Значительная часть военной поддержки Украины в следующем году связана с кредитом на $50 млрд за счет замороженных российских активов, который страны G7 договорились предоставить Киеву. Союзники Украины все еще согласовывают детали сделки. США в частности требуют заверений, что Венгрия не заблокирует меры Евросоюза. Если к соглашению прийти не удастся, окончательная сумма кредита может оказаться ниже.

Но даже если соглашение будет достигнуто, $50 млрд все равно недостаточно для удовлетворения потребностей Украины еще на год боевых действий, так что союзникам, вероятно, придется выйти за рамки этого финансирования, говорят источники Bloomberg.

По прогнозу украинского правительства, в 2025 году дефицит бюджета страны предполагается на уровне 19,4% от ВВП. Для заполнения «дыры» требуется $35 млрд, заявил в конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Больше половины этой суммы предоставят Международный валютный фонд и ЕС, еще $15 млрд остаются непокрытыми.

Шмыгаль говорил, что эту сумму «придется искать или во внутренних источниках, или в конфискованных из российских активов $50 млрд, или доработать наши шаги с партнерами» (цитата по УНН).

Надвигающаяся нехватка денег у союзников возникает в «опасный для Украины момент» и может заставить Киев вести переговоры «с позиции слабости», говорят источники Bloomberg.

Европейские союзники Украины скованы собственными ограничениями. По словам источников агентства, переговоры в Брюсселе по новому бюджету ЕС и любые разговоры о совместных заимствованиях для увеличения расходов на оборону на сотни миллиардов евро, скорее всего, придется отложить до окончания выборов в Германии.

Помощь от Великобритании в последнее время тоже пошла на спад, отметил знакомый с этим вопросом чиновник. Премьер-министр Кир Стармер заявил избирателям, что их ждут трудные времена из-за сокращения расходов. В то же время он отметил в ООН, что поддержка Украины со стороны Лондона «нерушима».

26 сентября президент США Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи еще на $8 млрд до конца года. В пакет входят дополнительные средства противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot и AMRAAM, а также беспилотники, боеприпасы класса «воздух-земля» и авиабомбы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW). Также будет расширена программа подготовки пилотов истребителей F-16. По словам Байдена, в следующем году ее должны пройти 18 пилотов.