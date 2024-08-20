Германия вместе с другими странами «Большой семерки» (G7) предоставит Украине кредит на €50 млрд, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Заемные средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов; соответствующая договоренность была достигнута странами G7 в июне.

Шольц написал в своем аккаунте в соцсети X, что Германия «была и остается самым сильным сторонником Украины в Европе».

«И мы продолжаем оказывать поддержку, предоставляя кредит в размере €50 млрд, который мы организуем с G7», — добавил канцлер ФРГ.

По его словам, кредитные средства позволят Украине закупить больше вооружений.

Лидеры стран G7 в июне условились до конца 2024 года выделить Украине $50 млрд из доходов с замороженных активов Банка России. Источник в Елисейском дворце в беседе с агентством France-Presse говорил, что «изначально это была инициатива США».

В странах «Большой cемерки» (G7) и Евросоюза заморожены российские активы на сумму около €300 млрд. Сумма замороженных в ЕС активов Центрального банка России превышает €200 млрд. Крупнейшим их держателем является центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии — у него хранится около €191 млрд. Второе место занимает Франция (€19 млрд). Остальные страны заморозили куда меньшие суммы, например, Германия — всего 210 млн евро. Объем российских активов, заблокированных в США, оценивается приблизительно в 5 млрд долларов.

На прошлой неделе издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) сообщило, что в бюджете Германии нет новых средств на оказание Украине военной помощи помимо той, которую Берлин уже запланировал ранее. По информации газеты, Киев продолжит получать обещанную военную технику, но новые запросы на поставки вооружения Минобороны ФРГ уже не будут одобрены Минфином Германии.

Как отмечало издание, целевое назначение около €8 млрд, выделенных в бюджете ФРГ на финансирование помощи Украине в 2024 году, уже распределено, и на запланированные на 2025 год €4 млрд тоже уже есть планы. На 2026 год запланировано выделение всего €3 млрд, а на 2027 и 2028 годы — по €500 млн. Таким образом, новых обещаний Украине Берлин давать уже не может, пояснял источник FAZ в правительстве ФРГ.