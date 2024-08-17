В бюджете Германии нет новых средств на оказание Украине военной помощи помимо той, которую Берлин уже обещал, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ). По его данным, Киев по-прежнему сможет получить военную технику, передачу которой германские власти одобрили ранее, однако новые запросы Минобороны ФРГ уже не получат одобрения из-за отсутствия финансирования.

По информации газеты, причиной этой ситуации стали меры жесткой экономии, принятые ведомством федерального канцлера и Минфином. Украина все еще получает от ФРГ военную помощь, но «дополнительные запросы от Министерства обороны» по требованию канцлера Олафа Шольца «больше не должны быть одобрены», говорится в статье.

По данным FAZ, из-за этого для Украины ситуация, скорее всего, вскоре усугубится, поскольку запланированная военная поддержка ВСУ в 2025 году сократится почти вдвое, а в 2027 году будет составлять менее 10% от нынешнего уровня.

Как узнало издание, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер 5 августа сообщил главам МИД и Минобороны Германии Анналене Бербок и Борису Писториусу, что «новые меры» военной помощи Украине возможны лишь в случае, если «будет обеспечено финансирование» в проекте бюджета на 2024-й и последующие годы.

Из письма Линднера следует, что он не ждет резкого сокращения финансирования для Украины, пишет FAZ. Министр ожидает, что в будущем средства для помощи Киеву будут поступать уже не из бюджета ФРГ, а из замороженных за рубежом средств Центрального банка России, однако в Бундестаге (парламенте Германии) скептически оценивают этот сценарий.

FAZ пишет, что «блокировка» на выделение новых средств Киеву уже действует, и ее последствия ощущаются. К примеру, Украина не получила систему ПВО IRIS-T: производитель Diehl Defense предложил поставить ее после удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, но средств на это — вопреки желанию Минобороны ФРГ — не выделили.

По данным источников газеты, в правительстве ФРГ возник «явный спор»: ведомство канцлера хочет ограничить финансирование, но с этим не согласны Минобороны, МИД и Минэкономики. О позиции Минфина собеседники FAZ говорят разное: одни — что ведомство на стороне канцлера, другие — что оно вынуждено указывать на нехватку средств.

Целевое назначение около €8 млрд, выделенных в бюджете ФРГ на финансирование помощи Украине в 2024 году, уже определено, а на максимальные €4 млрд, которые могут быть выделены в 2025 году, уже есть планы, пишет FAZ. На 2026 год запланировано выделение всего €3 млрд, а на 2027 и 2028 годы — по €500 млн. По словам источника газеты в правительстве ФРГ, это значит, что новых обещаний по оказанию военной помощи Украине Берлин давать уже не может.

Еще в апреле 2024 года министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine утверждала, что у бундесвера не осталось ресурсов вооружения и боеприпасов для поставок Украине без ущерба собственной обороноспособности.

В мае власти Германии разрешили ВСУ наносить удары по территории России своим оружием, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт. По его словам, такое решение было принято на фоне активных военных действий в Харьковской области.

Тогда же немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что украинская армия как минимум один раз воспользовалась американской системой ПВО Patriot, предоставленной Германией, для ударов по российской территории, не уведомив об этом западных партнеров заранее.

В середине июля издание Merkur сообщило, что Германия практически незаметно отправила Украине очередной пакет военной помощи — в частности, 39 танков из запасов немецкой оборонной промышленности и Бундесвера (ВС ФРГ), 10 основных боевых танков Leopard 1A5 и 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder.