Германия в конце июня — начале июля практически незаметно отправила Украине очередной пакет военной помощи, сообщило издание Merkur. По его данным, Киев, в частности, получил 39 танков из запасов немецкой оборонной промышленности и Бундесвера (ВС ФРГ).

Издание ссылается на список отправленных Украине вооружений, который опубликован на сайте правительства ФРГ. Из него следует, что Киев получил от Берлина еще одну — третью по счету — систему противовоздушной обороны Patriot, две радиолокационные станции TRML-4D, 9 тыс. снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard и 55 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, среди оружия, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили на прошлой неделе, — еще 10 основных боевых танков Leopard 1A5 и 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

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Общее количество переданных Германией Украине танков Leopard достигло 50, БМП Marder — 120. Помимо того, Украина получила:

два танковых мостоукладчика Biber;

два инженерных танка Dachs;

один эвакуационный танк Bergepanzer 2;

четыре танка разминирования Wisent 1.

В мае власти Германии разрешили ВСУ наносить удары по территории России своим оружием, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт. По его словам, такое решение было принято на фоне активных военных действий в Харьковской области.

Тогда же немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что украинская армия как минимум один раз воспользовалась американской системой ПВО Patriot, предоставленной Германией, для ударов по российской территории, не уведомив об этом западных партнеров заранее.

В апреле министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine утверждала, что у бундесвера не осталось ресурсов вооружения и боеприпасов для поставок Украине без ущерба собственной обороноспособности. В феврале немецкие СМИ писали, что Германия якобы ведет с Индией переговоры о закупке у нее артиллерийских снарядов для последующей передачи ВСУ.