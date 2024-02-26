У Индии есть сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые страна не хочет открыто передавать Украине из-за дружественных отношений с Москвой, пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. По данным издания, в настоящее время ведутся негласные переговоры с Нью-Дели о покупке боеприпасов для Украины через посредников.

Как отмечает журнал, в Берлине полагают, что аналогичные сделки возможны с арабскими странами, некоторые из которых имеют большие запасы снарядов. Кроме того, по мнению экспертов, запасы могут найтись на Балканах и в Африке.

Согласно изданию, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла с 16 по 18 февраля, состоялась встреча глав разведывательных служб при участии Бруно Каля, руководителя Федеральной разведывательной службы Германии, и одного из его заместителей.

Участники встречи оказались едины во мнении о том, что без скорейших поставок боеприпасов Украина не сможет долго удерживать нынешнюю линию фронта, отмечает Der Spiegel. Обсуждения касались не наступления Украины, как это было в прошлом году, а вопроса о том, когда ожидать дальнейшего продвижения российской стороны.

По итогам встречи «максимальной целью» Украины на 2024 год была обозначена оборона, для которой стране срочно необходимы снаряды, говорится в материале. По мнению спецслужб, запасы Украины будут исчерпаны самое позднее в июне, а возможно, и раньше.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в Евросоюзе спорят о деньгах: Франция настаивает на том, чтобы боеприпасы и оружие на деньги ЕС закупались только у европейских компаний, а не у третьих стран, которые при этом могли бы быстро осуществить поставки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 февраля сообщил, что до конца марта ЕС планирует поставить Киеву почти 170 тыс. снарядов. Об этом он написал в соцсети X по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, назвав артиллерийские снаряды «абсолютным приоритетом».

Газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее писала, что Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов: по словам представителя украинских спецслужб, на каждый снаряд ВСУ приходится 10 российских.

Кулеба 26 февраля подтвердил, что на фоне недостатка собственных боеприпасов страны Запада ищут их в третьих странах. «Есть решение, где и как получить снаряды [для Украины]. Сейчас — это не будет секретом — в третьих странах, то есть партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать их на Украину», — сказал украинский министр (цитата по ТАСС).