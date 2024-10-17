У европейских банков UniCredit и Raiffeisen Bank International (RFI) остается все меньше возможностей уйти из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, российское правительство сигнализирует, что будет блокировать любые попытки кредиторов, включая RFI и UniCredit, продать местные подразделения любому покупателю, который рискует попасть под санкции.

Это фактически исключает возможность продать бизнес российскому покупателю. А поскольку западные правительства противодействуют любым внешним участникам торгов, это делает продажу практически невозможной, отмечает агентство.

Банки оказываются в затруднительном положении: соглашение, которое устроило бы и руководство организаций, и Россию, вряд ли получит поддержку Запада, пишет Bloomberg. А варианты, устраивающие Запад ― продажа бизнеса местному покупателю или просто его сворачивание — вызывают недовольство России.

В 2023 году инвестиционная компания Mubadala Investment Co. из Объединенных Арабских Эмиратов отказалась от потенциальной покупки российских операций UniCredit, поскольку против этого выступили бы власти США, утверждают источники Bloomberg.

Raiffeisen за последние два года выдвинул нескольких претендентов на свой российский бизнес, но они были отвергнуты либо Западом, либо российской стороной, говорит собеседник издания, знакомый с ходом переговоров.

В октябре комиссия российского правительства по иностранным инвестициям ужесточила условия сделок по выходу иностранного бизнеса из России. Добровольный взнос в бюджет для иностранцев повышается с 15% до 35% от суммы сделки, а минимальный обязательный дисконт покупателям при продаже активов ― с 50% до 60%. Сделки стоимостью более 50 млрд рублей должны получить одобрение президента.

Это шаг был частично направлен на то, чтобы сохранить иностранные активы в России, поскольку их продажа означала бы дополнительный отток капитала, утверждают источники Bloomberg.

По словам одного из собеседников, российские власти рассматривают RFI и UniCredit как «жизненно важные каналы для иностранных платежей». Обе организации сократили операции, но все еще позволяют проводить некоторые платежи, в том числе в иностранной валюте, если транзакции не подпадают под санкции.

Главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель признала в мае, что полный выход из России будет труднодостижимым. RFI заявлял, что летом 2024 года начнет сокращать масштабы бизнеса в России по предписанию Европейского центрального банка (ЕЦБ). UniCredit в свою очередь оспаривает в суде аналогичное требование регулятора.