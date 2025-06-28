Легкомоторный самолет Як-18Т рухнул и загорелся рядом с деревней Паново в подмосковной Коломне. Судно без согласования вылетело из аэродрома Северка, в результате погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Что известно об авиакатастрофе — в материале RTVI.

Телеграм-канал Shot пишет, что Як-18Т вылетел из аэродрома Северка утром 28 июня, первые сообщения о его падении поступил примерно в 13:40 мск. При этом Mash утверждает, что двигатель у самолета отказал отказал около 14:20 судно вошло в пике и упало недалеко от деревни Паново. На борту находились четыре человека — все они погибли на месте.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что предварительно крушение произошло «при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Бочка» — фигура высшего пилотажа, при которой самолет выполняет вращение вокруг своей продольной оси на 360°, сохраняя общее направление полета.

После крушения самолет загорелся, возгорание устранили. На месте работали 23 сотрудника и 8 единиц техники. RT отмечает, что борт полностью сгорел. На земле разрушений нет.

РЕН ТВ сообщил, что потерпевший крушение самолет принадлежит пилоту авиакомпании «Газпром авиа» Андрею Волкову. По его словам, он уже неделю находится за Уралом и узнал об авиакатастрофе из новостей.

Shot утверждает, что Як-18Т взяли двое знакомых Волкова — Андрей Ш. и Роман Ч., вместе с ними на борту были еще двое друзей. Владелец самолета объяснил, что это «нормальная практика». Но подчеркнул, что в известность об этих планах его не ставили.

Волков отметил, что у Романа Ч. есть свой пилотажный самолет Як-54, который базируется на том же аэродроме. Но в отличие от Як-18Т это двухместное судно.

«Возможно, они хотели показать своих друзей. Як-54 он двухместный, а Як-18Т — он четырехместный. Ну, мне никто не звонил. Буквально три часа назад был ошарашен, как и вы. Мы не знаем, что произошло. Может быть, он опытный [пилот]. Может быть, он делал все, что возможно, но не смог», — заявил Волков в разговоре с РЕН ТВ.

По данным Shot, один из находившихся на борту принимал участие в различных соревнованиях по самолетному спорту. О ком именно идет речь — не уточняется. «112» предположил, что причиной крушения могла стать проблема с техникой. Как указывает канал, самолет еще не получил сертификат летной годности.

ТАСС в оперативных службах заявили, что предварительно причиной крушения легкомоторного самолета стал отказ двигателя. По версии Mash, судно могло упасть в связи с неисправностью двигателя из-за перегрева.

Свою проверку проводит московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Расследованием катастрофы также займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Центрального МТУ Росавиации.