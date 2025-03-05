Российский боец смешанных единоборств 43-летний Александр Емельяненко рассказал в своем телеграм-канале, что у него отнялись ноги из-за межпозвоночной грыжи, которая «придавила спинной мозг». По словам врачей, для лечения спортсмена потребуется операция. Он добавил, что на реабилитацию потребуется около десяти.

«У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью придавила спинной мозг, у меня отнялись ноги», — сказал спортсмен.

Емельяненко добавил, что на реабилитацию ему потребуется десять месяцев, в этот период ему нельзя будет выступать и тренироваться.

На 29 марта в Минске у Емельяненко был запланирован бой по правилам бокса с блогером Артемом Тарасовым, которого он уже побеждал в 2021 году.

Всего за карьеру в ММА Александр Емельяненко одержал 29 побед, потерпел девять поражений, а один бой с его участием завершился вничью. В декабре 2024 года Емельяненко за 36 секунд одержал победу над соотечественником Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League (NFL) в Ингушетии.

18 декабря 2024 года Старооскольский суд Белгородской области приговорил к полутора годам колонии младшего брата Александра — Ивана Емельяненко. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).