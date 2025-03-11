Вооруженные боевики сепаратистской группировки «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) захватили в заложники 450 пассажиров поезда на юго-западе Пакистана. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местного чиновника.

«Более 450 пассажиров поезда находятся в заложниках у боевиков», — пишет AFP.

Как пишет агентство со ссылкой на заявление АОБ, сепаратисты подорвали железнодорожные пути и «контролируют поезд в отдаленном районе Сиби» (город в Белуджистане). По словам неназванного сотрудника полиции, поезд застрял «прямо перед туннелем, окруженным горами». В близлежащих больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Reuters со ссылкой на представителя железной дороги передает, что на место инцидента в районе Мушкаф в округе Болан в Белуджистане прибыли силовики. Агентство отмечает, что боевики обстреляли поезд, ранив машиниста.

«Поезд Jaffar Express направлялся из города Кветта в пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхве, когда его обстреляли», — говорится в сообщении.

Как сообщает Geo TV со ссылкой на местных чиновников, поезд отправился из Кветты в 9:00 (7:00 по мск). По информации телеканала, на место происшествия направили поезд с гуманитарной помощью и силовиков.

«Власти провинции начали расследование для выяснения характера инцидента и аспектов потенциального терроризма. Чрезвычайное положение было введено в Сиби и гражданской больнице Кветты», — сообщает Geo TV.

Пресс-секретарь правительства Белуджистана Шахид Ринд подтвердил, что поезд был атакован в труднодоступной горной местности, что усложняет работу сил безопасности и спасательных служб.

9 марта террорист-смертник совершил теракт на железнодорожной станции в городе Кветта в пакистанской провинции Белуджистан. В результате не менее 24 человек погибло и 40 пострадало при взрыве. Сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность. По словам представителей АОБ, целью теракта были военнослужащие, находившиеся на железнодорожной станции.